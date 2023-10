Novag T-ForcePlus 650 – 13-tonowy siewnik z Francji (video)

To najlepszy siewnik do uprawy no-till – tak twierdzi Bartłomiej Malinowski z firmy Agrihandler prezentując nam budowany we Francji siewnik T-ForcePlus 650 marki Novag.

Ten potężny 24-rzędowy siewnik wyposażony został w system inteligentnego docisku, który ma za zadanie umieszczać nasiona na równej głębokości zapewniając luźną strefę dla wschodów.

SIewnik T-ForcePlus 650 ma szerokość roboczą 6 metrów i może posiadać nawet 36 sekcji roboczych w rozstawie co 16 cm. Zastosowano tu system siewu w postaci odwróconej litery T z możliwością aplikacji nasion i nawozu (do czterech składników) po obu stronach 575-milimetrowej tarczy. Inną ciekawą cechą siewnika Novag jest – jak mówi nam przedstawiciel Agrihandlera, największy nacisk na redlicę dochodzący do 500 kg, który pracuje w trybie automatycznym hydraulicznie dopasowując zadaną przez operatora siłę nacisku.