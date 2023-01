Uprawa uproszczona w ukraińskim wydaniu. Ile to kosztuje? [video]

Podczas tegorocznej wystawy Polagra Premiery naszą uwagę zwróciło stoisko firmy Technopol, na której pojawił się siewnik Aley do siewu w systemach zerowym i uproszczonych, wał nożowy i ciekawy dozownik służący do doglebowej aplikacji nawozów płynnych.

Siewnik Aley to maszyna z trzema zbiornikami; w jednym z nich znajduje się materiał siewny, zaś w pozostałych nawozy, także w postaci płynnej, które aplikowane są bezpośrednio pod korzeń. Do siewnika dedykowane są 3 technologie: mini-till, no-till oraz strip-till. Zapotrzebowanie siewnika na moc w wariancie 8-rzędowym to minimum 350 koni mechanicznych.

Jeśli chodzi o dostępność maszyn, to nie ma z tym problemu. Wiele z nich dostępnych jest od ręki, natomiast w przypadku maszyn zamawianych czas realizacji to zaledwie 4 tygodnie. Jak zapewnił nasz rozmówca, maszyny dostępne w siedzibie firmy można także testować.