Apel FBZPR do Komisarza Wojciechowskiego

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych zaapelowała do Komisarza Janusza Wojciechowskiego o pomoc w sprawie doprowadzenia do obniżek cen nawozów w Europie. Polscy rolnicy już teraz silnie ograniczyli ich stosowanie pod oziminy. Będzie to miało wpływ nie tylko na wysokość plonów i dochodów rolników, ale także odbije się na gwałtownym wzroście cen żywności.

W liście skierowanym do Janusza Wojciechowskiego, unijnego komisarza ds. rolnictwa UE Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych przypomniała, że w pierwszych dniach stycznia tego roku, na wniosek organizacji rolniczych, Premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie przez nasz kraj dopłat do zakupu nawozów dla rolników. We wniosku tym znalazła się również prośba o zawieszenie opłaty klimatycznej (za handel CO 2 ), którą płacą zakłady azotowe.

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych wyraża poparcie dla wyżej wymienionych działań Rządu RP.

– Związki branżowe zrzeszone w Federacji poddają permanentnej ocenie koszty produkcji płodów rolnych. Wynika z nich, że ostatnie lata były związane z ciągłym spadkiem naszych dochodów z produkcji roślinnej. Biorąc pod uwagę obowiązujące obecnie ceny nawozów, dochodzimy do wniosku, że ich zrównoważenie z przychodami ze sprzedaży płodów rolnych będzie po prostu niemożliwe – mówi Marian Sikora przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Zdaniem organizacji rolniczych skupionych w FBZPR zastosowanie nawozów w pełnym zakresie spowodowałoby na tyle duże podniesienie kosztów produkcji, że nawet na najlepszych glebach osiągnięcie zysku z uprawy zbóż, czy rzepaku (które to gatunki w zasadniczej mierze decydują o sytuacji finansowej większości naszych gospodarstw) będzie praktycznie niemożliwe.

Bardzo dobre gleby stanowią tylko niewielki odsetek powierzchni gospodarstw w kraju. Większość charakteryzuje się, co najwyżej średnią jakością, a ponad 30 proc. to gleby lekkie i bardzo lekkie.

– W związku z bardzo wysokimi cenami nawozów rolnicy silnie ograniczyli w tym sezonie stosowanie nawozów podstawowych pod oziminy. Rośliny ozime niedostatecznie nawiezione gorzej przezimują i słabiej będą się rozwijały, a jeśli dodatkowo wystąpią niedobory opadów to negatywny wpływ niekorzystnej pogody na poziom plonów i ich jakość spotęguje się. Bez wątpienia wpłynie to niekorzystnie nie tylko na nasze gospodarstwa ale także na cały przemysł spożywczy, bo zbiory będą mniejsze i gorsza będzie ich jakość. Tym samym zostanie naruszony zbiorowy interes konsumentów, a w szczególności w zakresie dostępności do polskiej żywności – powiedział Stanisław Kacperczyk prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych przypomniała, że rolnicy muszą planować długoterminowo, mają liczne obciążenia finansowe w postaci kredytów, dzierżawy itp. Tymczasem gwałtowne zmiany na rynku nawozów praktycznie zabierają im możliwość racjonalnego kształtowania rozwoju gospodarstw.

W liście kierowanym do Komisarza Janusza Wojciechowskiego FBZPR prosi o wsparcie działań Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego zmierzających do zrekompensowania rolnikom kosztów związanych ze stosowaniem nawozów przez rolników. Federacja o apelu poinformowała też Copa-Cogeca.