12-letni chłopiec przygnieciony traktorem. Trafił do szpitala

Śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowany do szpitala w Suwałkach został 12-latek, którego przygniótł ciągnik rolniczy.

Zdarzenie miało miejsc 13 sierpnia w miejscowości Golubie. Zadysponowano do niego sześć zastępów straży pożarnej z Ełku i okolic, a na miejscu okazało się, iż w przydrożnym rowie znajduje się wywrócony do góry kołami ciągnik z przyczepą. Osoba poszkodowana, czyli 12-letni chłopiec, został wydobyty przed przyjazdem zastępów straży pożarnej, a ostatecznie zdecydowano o przetransportowaniu go śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Suwałkach.

Okoliczności zdarzenia bada Komenda Powiatowa Policji w Ełku. W działaniach wzięło udział 29 strażaków, Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.