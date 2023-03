Zorvec Entecta – nowe rozwiązanie na zarazę ziemniaka Corteva Agriscience

Zorvec Entecta to nowe rozwiązanie na zarazę ziemniaka firmy Corteva Agriscience. Nowy fungicyd pomoże polskim plantatorom ziemniaka jeszcze efektywniej zwalczać różne formy zarazy ziemniaka.

Corteva Agriscience wzbogaca swoje portfolio fungicydowe o nowy środek grzybobójczy z rodziny Zorvec – Zorvec Entecta.

Zorvec Entecta zawiera w swoim składzie dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania: oksatiapiprolina – wg FRAC grupa 49 (związek z grupy izoksazolin) oraz amisulbrom – wg FRAC grupa 21 (związek z grupy sulfonoamidów). Ilość substancji czynnych zawartych w Zorvec Entecta została tak dobrana, aby rozszerzyć zakres zwalczanych form zarazy, zapewnić wysoką skuteczność przeciwko patogenom i zapobiec powstawaniu odporności.

Jest to fungicyd o działaniu powierzchniowym i układowym, w postaci zawiesinoemulsji (SE) do rozcieńczania wodą, do stosowania zapobiegawczego w uprawie ziemniaka przeciwko zarazie ziemniaka. Środek jest odporny na zmywanie przez deszcz, już po upływie 20 minut od zabiegu. Dzięki przemieszczaniu się do młodych przyrostów zapewnia ich dobrą ochronę (chroni również nowe przyrosty pojawiające się po wykonaniu zabiegu).

Zorvec Entecta zastosowany w dawce 0,25 l/ha zapewnia ochronę przed zarazą ziemniaka, dłuższą o 3–4 dni w porównaniu z innymi środkami, nie zawierającymi Zorvec active.

Środek należy stosować od fazy, gdy widoczny jest pierwszy pęd boczny (BBCH 21) do 7 dni przed zbiorem rośliny uprawnej. Pierwszy zabieg powinno się wykonać zapobiegawczo, przed pojawieniem się pierwszych objawów zarazy ziemniaka na roślinach. Kolejne opryskiwania wykonuje się w miarę potrzeby co 7–10 dni. Krótszy odstęp między zabiegami należy zachować w warunkach większego zagrożenia chorobą. W sezonie wegetacyjnym można wykonać maksymalnie 4 opryskiwania tym środkiem.

– Cieszymy się, że możemy zaoferować polskim rolnikom kolejny produkt oparty o przełomową substancję Zorvec active, który dzięki innowacyjnemu i wyjątkowemu sposobowi działania skutecznie zwalcza wszystkie formy zarazy ziemniaka, w tym zarazę bulw – powiedział Łukasz Wieczorek, category marketing manager Corteva Agriscience Poland.

Zaraza ziemniaka to choroba, która od lat zagraża uprawom ziemniaka. Sprawcą choroby jest organizm grzybopodobny Phytophthora infestans. Ochrona ziemniaka przed rozwijającą się epidemicznie zarazą jest wciąż dużym wyzwaniem dla plantatorów z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki pogodowe i agrotechniczne (np. konieczność deszczowania plantacji) a także nowe, wczesne terminy pojawiania się choroby oraz zmniejszającą się liczbę dostępnych substancji czynnych.