Żniwa znów ruszyły, co zaowocowało spadkami cen na początku tygodnia: Ceny zbóż 14.08.2023

Sytuacja na froncie żniwnym ulega stopniowej poprawie dzięki słonecznej pogodzie, co powoduje, że w wielu miejscach w kraju żniwa ponownie ruszyły pełną parą. To zaś sprawia, że do skupów znów zaczęło trafiać więcej ziarna, a to spowodowało nieznaczne obniżki cen.

Obniżki cen dotyczą w dużej mierze ziarna paszowego, którego do skupów trafia obecnie coraz więcej, ale należy zauważyć, że są one raczej symboliczne ponieważ nie przekraczają one z reguły 10-15 zł na tonie. Takich obniżek nie widać w przypadku zboża konsumpcyjnego i w tym przypadku ceny są na poziomach ubiegłotygodniowych.

Ten brak obniżek zbóż konsumpcyjnych wynika z faktu iż spora część ziarna, które mogłyby być przeznaczone na cele konsumpcyjne nie spełnia parametrów i jest klasyfikowana jako zboża paszowe, a zatem zbóż jakościowych jest mniej. Niestety jednak brak obniżek to raczej marne pocieszenie, także w obliczu piątkowego raportu USDA o przewidywanych mniejszych zbiorach, także zbóż jakościowych w Europie.

Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że obecnie ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 800 do 970 zł za tonę. Tradycyjnie najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 720 do 900 zł za tonę.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 760 zł, a więc ceny nie uległy zmianom. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 780 zł/t. Na nieco wyższych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 660 do 800 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 550 do 750 zł/t, a paszowe od 540 do 700 zł/t. Nieznacznie na początku tygodnia spadły również maksymalne stawki proponowane za rzepak. Maksymalnie skupujący oferują za niego 1920 zł/t, a cena minimalna nie uległa zmianie i wynosi 1650 zł/t.

Zmiany cen nie odnotowaliśmy również w przypadku kukurydzy. Obecnie maksymalną stawką jaką oferują skupujący jest 970 zł/t a minimalnie można dostać 750 zł/t.