Corteva z dobrymi wynikami sprzedaży po III kwartale i 9 miesiącach roku

Chemiczna spółka Corteva ogłosiła właśnie wyniki sprzedaży za III kwartał oraz pierwszych 9 miesięcy tego roku.

Jak informuje spółka w przesłanym komunikacie sprzedaż netto w III kwartale 2021 r. wzrosła o 27 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, głównie dzięki wynikom w Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej Natomiast sprzedaż organiczna wzrosła w tym okresie o 24 proc., napędzana zwiększeniem wolumenu sprzedaży, wzrostami cen, wprowadzaniem nowych technologii oraz dobrymi wynikami na skalę globalną.

Z kolei sprzedaż netto w segmencie ochrony roślin wzrosła o 22 proc. w III kwartale 2021 r. Sprzedaż organiczna w tym segmencie wzrosła w tym okresie o 19 proc.. We wszystkich regionach odnotowano wzrost sprzedaży w tym segmencie. Sprzedaż nowych produktów, zwłaszcza insektycydu Isoclast , napędzał wzrost wolumenu sprzedaży. Wzrosty cen były wynikiem konsekwentnego realizowania polityki cenowej.

Natomiast sprzedaż nasion wzrosła o 41 proc., a sprzedaż organiczna o 37 proc., w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku. Zwiększenie wolumenu sprzedaży nastąpiło w wielu miejscach, ze szczególnymi wzrostami w Ameryce Północnej. Globalnie ceny wzrosły o 19 proc., dzięki dobrej pozycji w Ameryce Łacińskiej i mniejszemu zapotrzebowaniu na nasiona na powtórny siew kukurydzy w Ameryce Północnej.

W III kwartale 2021 roku dochód z działalności kontynuowanej i zysk na akcję według standardów GAAP wyniosły odpowiednio 36 milionów USD i 0,05 USD na akcję. Dzięki wzrostowi wolumenu sprzedaży oraz konsekwentnej realizacji polityki cenowej w obu segmentach, wynik operacyjny EBITDA1 podniesiono o 72 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Spółka kontynuowała zwiększanie produktywności w trzecim kwartale, co umożliwiło częściowe zrekompensowanie wpływu wzrostu kosztów surowców, inflacji oraz innych zawirowań na rynku. Ponadto spółka podtrzymuje wcześniejszą prognozę wyniku EBITDA, czyli 2,5 – 2,6 mld USD. Corteva zwiększa prognozę sprzedaży do 15,5 mld USD, a także prognozę zysku operacyjnego na akcję1 do poziomu 2,05 – 2,15 USD za akcję.