Wielka Loteria Jubileuszowa Plantpress rozstrzygnięta!

Dziękujemy naszym Prenumeratorom za liczny udział, a Nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Zapewniamy, że dla naszych stałych Czytelników organizować będziemy więcej takich wydarzeń.

Wydawnictwo Plantpress obchodzi w tym roku 30-lecie działalności na rynku wydawniczym w Polsce i poza jej granicami. Istniejemy, tworzymy materiały i publikujemy aktualne, merytoryczne i obiektywne treści w naszych czasopismach. Doceniamy Prenumeratorów! Dlatego specjalnie dla nich przygotowaliśmy, przy współudziale firm branżowych, Wielką Loterię Jubileuszową.

Od 17 stycznia do 30 kwietnia br. przyjmowaliśmy zgłoszenia. Aby wziąć udział w losowaniu wystarczyło tylko zakupić jedną z prenumerat czasopism wydawnictwa Plantpress. Loteria skierowana była do wszystkich naszych Czytelników, specjalizujących się zarówno w produkcji sadowniczej („MPS SAD”, „TM”), warzywniczej („Warzywa”, „STO”), jak i szkółkarskiej („Szkółkarstwo”).

Nagrodę główną, czyli pojazd Kubota RTV X-1110 wygrał p. Radosław Mordaka, szkółkarz z Tomaszowa Mazowieckiego prowadzący rodzinną firmę, wieloletni prenumerator dwumiesięcznika „Szkółkarstwo”.

Wśród naszych Prenumeratorów rozlosowaliśmy także:

trzy zestawy nawozu Seactiv Vital Timac Agro,

pięć pakietów nawozowych firmy Agrarius,

dziesięć zestawów bitów Torx 3/8 marki NeoTools,

dziesięć zestawów narzędzi multitool marki NeoTools.

Zwycięzcy i Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy Wszystkim Prenumeratorom za to, że kupujecie nasze magazyny. Dołożymy wszelkich starań, aby treści, które prezentujemy pozostały na najwyższym poziomie. Zachęcamy naszych Czytelników do prenumeraty wybranych magazynów. Prenumerata Plantpress – to się opłaca. Dlaczego? Po pierwsze, będziemy przygotowywali kolejne loterie z cennymi nagrodami – skierowane tylko do naszych Prenumeratorów. Po drugie, prenumeratorzy otrzymują szereg publikacji (np. „Program Ochrony Roślin Sadowniczych”, „Program Ochrony Roślin Warzywnych”, publikacje z serii „Zeszyty Uprawowe”, dwa wydania „Hasła Ogrodniczego” i inne). Po trzecie, stali czytelnicy dostają to co bezcenne – dostęp do rzetelnych, pewnych i aktualnych informacji oraz sporą dawkę wiedzy fachowej.