Tylko owies trzyma cenę. Ceny zbóż 08.02.2024

W kończącym się pierwszym pełnym tygodniu marca ceny większości zbóż dalej nieznacznie spadają, ruch w skupach jest cały czas niewielki i właściwie w miarę satysfakcjonującą cenę zachowuje jedynie owies. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 07.03.2023 r.?

Niestety, ale cały czas spadające ceny na rynkach światowych nie pozwalają na praktycznie jakiekolwiek ruchy w górę na rynku krajowym co dobitnie widać po aktualnych notowaniach. Dodatkowo nie widać dużego zainteresowania ze strony rolników sprzedażą po aktualnych cenach.

Jak mówią skupujący, zwłaszcza ci mniejsi, którzy odsprzedają zboże dalej większym podmiotom również i oni mają problemy ze sprzedażą, gdyż duzi magazyny mają zapełnione, a wiele firm np. paszowych ograniczyło produkcję, chociażby dla sektora drobiarskiego, co dodatkowo ogranicza ich zapotrzebowanie.

Taka sytuacja powoduje, że obecnie za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 940 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie już nawet 600 zł/t, co jest wieloletnim minimum. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie już nawet poniżej 600 zł za tonę a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 700 zł za tonę.

Cały czas niskie stawki obowiązują w przypadku jęczmienia i jeśli mówimy o jęczmieniu paszowym to rozpoczynają się one od 500 zł/t., a maksymalną ceną jest obecnie 750 zł/t. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest podobnie od 500 zł/t ale ceny maksymalne są nieco wyższe i dochodzą do 780 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie jest to 650 zł/t.

Kolejny raz nieznacznie w dół poszły wyceny żyta i tak za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 440 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 560 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 600 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Dużych zmian nie notujemy w przypadku rzepaku gdzie minimalnie skupujący płacą 1630 zł/t, a maksymalnie kupujący są skłonni zapłacić 1830 zł/t.

Po dnie szorują również ceny kukurydzy, której minimalne wyceny przebijają poziom 600 zł/t i obecnie minimalnie jest to poziom 580 zł/t, a maksymalnie jest to tylko 690 zł/t. Jedynym gatunkiem, który zyskał w dzisiejszym zestawieniu jest poszukiwany i skupujący są skłonni zapłacić nawet 900 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 650 zł za tonę.