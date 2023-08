Spokojna środa na rynkach towarowych

Po ostatnich gwałtownych ruchach na giełdach w Paryżu i Chicago, środa przyniosła uspokojenie i wahania cen były niewielkie.

W przypadku pszenicy analitycy zauważają, że rosyjski eksport przez Morze Czarne jest kontynuowany bez widocznych ograniczeń. Nocne ataki na ukraiński port Ismail nad Dunajem wywołały tylko krótkotrwałe ruchy.

Po porannych wzrostach, w środę rynki pszenicy w USA i Europie ponownie spadły, kończąc na minusie. Na giełdzie Matif kontrakt grudniowy kontrakt spadł o 1,50 EUR do 242,75 EUR/t pod koniec notowań. W Chicago kontrakt grudniowy spadł o 11 centów do 667,25 centów/buszel (224 EUR/t).

Ograniczenia w ukraińskim eksporcie są teraz uwzględniane w cenach rynkowych. Gdyby miało to również wpływ na rosyjski eksport, spowodowałoby to ponowny wzrost cen. Na razie jednak Rosja pozostaje dużym dostawcą na rynku światowym .

Egipska państwowa agencja zbożowa GAS C zarezerwowała we wczorajszym przetargu 360 tys. ton pszenicy, z czego 60 tys. ton pochodzi z Rumunii po 262,05 USD/t, a 300 tys. ton z Rosji po 264 USD/t. Termin dostawy to 1-10 września 2023 r. Według rządowych informacji strategiczne rezerwy pszenicy w kraju wystarczą na najbliższe pół roku. Rosyjskie ceny na poziomie 250 USD/t (229 EUR/t) kształtowały się na poziomie minimalnej ceny wymaganej przez Kreml. Najtańsza oferta z Francji była znacznie wyższa i wyniosła 270 USD/t (247 EUR/t).

Z kolei w przypadku rzepaku po sześciu spadkowych sesjach z rzędu, Matif po raz pierwszy zamknął się plusem w środę. Listopadowy kontrakt wzrósł o 3,75 EUR do 444,50 EUR/t. Natomiast lepsze perspektywy zbiorów w Kanadzie spowodowały z kolei spadki canoli na ICE w Winnipeg. Również soja spadała w Chicago o 20 centów do 1321,25 centów/buszel (444 EUR/t).

W Europie handlowcy dostrzegli dobrą okazję do zakupów w niedawnym gwałtownym spadku cen. Mniejsze zbiory w UE i obawy o dostawy z Ukrainy wzbudziły zainteresowanie kupujących. Obecne opady deszczu w Europie Środkowej i Zachodniej opóźniają zbiory , co może prowadzić do dalszych strat w plonach.

Również ceny kukurydzy na giełdzie Matif odnotowały w środę niewielkie spadki. Wygasające w poniedziałek kontrakty terminowe na sierpień spadły o 10,25 EUR do 227 EUR/t przy zaledwie 12 transakcjach. Listopadowy kontrakt terminowy o największej płynności spadł o 1 EUR do 232 EUR/t. Z kolei kontrakt grudniowy w Chicago zakończył dzień spadkiem o 6,75 centa do 500,5 centów/buszel (180 EUR/t).

W USA korzystne prognozy pogody dla Pasa Kukurydzianego ciążyły na rynku kukurydzy. Rozczarowujące było również czerwcowe saldo przerobu kukurydzy na etanol , którego wolumen był niższy niż przed rokiem. Wreszcie rajd na rynku ropy naftowej również został stłumiony i wydaje się, że niedawny wzrost cen został zatrzymany. W środę ceny Brent i WTI spadły drugi dzień z rzędu.

źródło: Kaack