Spadkowy wtorek na giełdach towarowych

Po poniedziałkowym ożywieniu i premii za ryzyko jaką odnotowano w poniedziałek, kiedy giełdy otworzyły się po wybuchu konfliktu izraelsko- palestyńskiego nie zostało już nic i we wtorek na najważniejszych giełdach towarowych oglądaliśmy spadki cen surowców rolnych.

We wtorek rynki pszenicy znajdowały się pod presją. Na Matif kontrakt grudniowy stracił 2,75 EUR do 234,50 EUR/t. W Chicago cena kontraktu grudniowego spadła natomiast o 14,25 centa do 558,5 centów/buszel (198 EUR/t).

Po tym, jak w poniedziałek międzynarodowe rynki surowców zareagowały na konflikt zbrojny w Izraelu i na terytoriach palestyńskich premiami za ryzyko, we wtorek handel ponownie się uspokoił. Stanowiło to również obciążenie dla rynków rolnych ponieważ rynek pszenicy w dalszym ciągu cierpi również z powodu dużej podaży z Rosji i ożywienia dostaw zboża do ukraińskich portów eksportowych.

Dodatkowo handlowcy informują, że Egipt zakupił 480 tys. ton rosyjskiej pszenicy po cenie wynoszącej 265 USD/t (250 EUR/t) w ramach umowy bezpośredniej bez przetargu międzynarodowego . To mniej niż nieoficjalne ceny eksportowe, które w listopadzie/grudniu powinny kształtować się na poziomie 270 EUR/t.

Z kolei ceny rzepaku na giełdzie Matif spadły we wtorek i kontrakt grudniowy stracił 6,50 EUR do 419,75 EUR/t, zamykając się poniżej linii 420 EUR po raz pierwszy od 2 czerwca. W Chicago wzrosły ceny soi i śruty sojowej , natomiast olej sojowy odnotował straty. Listopadowy kontrakt na soję zakończył sesję wzrostem o 7,25 centa przy cenie 1271,5 centów/buszel (440 EUR/t), po początkowym znacznym spadku.

Handel soją był wspierany przez słabszego dolara amerykańskiego i dobre dane dotyczące eksportu. USDA zgłosiło cotygodniowe inspekcje eksportu 1,036 mln ton nasion soi w tygodniu kończącym się 5 października . To najwięcej od połowy lutego 2023 r.

Również w przypadku kukurydzy notowano spadki zarówno w Europie jak i za Oceanem. Kontrakt grudniowy w Chicago stracił 2,75 centa i spadł do 485,5 centów/buszel (180 EUR/t), spadając ponownie poniżej 50 -dniowej średniej kroczącej po przebiciu się powyżej tej linii w zeszłym tygodniu po raz pierwszy od wzrostu 28 lipca. Na Matif natomiast kontrakt listopadowy spadł o 2,25 EUR do 203,50 EUR/t. W przypadku Matif wpływ na ceny miała na pewno prognoza francuskiego ministerstwa rolnictwa, które podniosło szacunki produkcji kukurydzy na ziarno w 2023 roku w porównaniu z początkiem września z 11,22 do 11,78 mln ton, czyli o prawie 11% więcej niż w słabym roku poprzednim.

źródło: Kaack