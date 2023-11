Spadki powracają na krajowy rynek: Ceny zbóż 28.11.2023

Początek nowego tygodnia nie przynosi dobrych informacji dla rolników planujących sprzedać zboża. Niestety po kilku tygodniach stabilizacji na niskich poziomach cenowych na rynek powróciły spadki cen.

Pomimo tego, że zmniejsza się już wyraźnie presja ze strony kukurydzy, której obecnie już bardzo mało napływa do skupów, gdyż kończą się zbiory i tylko nieliczne plantacje pozostają nie zebrane, to napływ innych gatunków zbóż jest ograniczony, a mimo tego ceny spadają.

Również ceny najlepszych jakościowo zbóż w portach za które zawsze można uzyskać wyższą cenę spadły. I to pomimo tego, że takich zbóż jest stosunkowo mało na rynku krajowym. Analitycy za taką sytuację winią bardzo mocną obecnie złotówkę, która sprawia, że ceny za krajowe ziarno na eksport są niezadowalające dla rolników.

Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1060 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i kształtują się na poziomie nawet 750 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej która również nie uległa istotnym zmianom i obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 650 do 830 zł za tonę.

Spadły również ceny jęczmienia i obecnie ceny za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 580 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 800 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 590 zł/t do nawet 840 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego jest wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 550 do maksymalnie jest to 750 zł/t.

Traci także żyto i to zarówno paszowe jak i konsumpcyjne. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 520 do 650 zł/t, a paszowe od 490 do 650 zł/t. Cały czas nisko notowany jest również rzepak, którego minimalna cena znajduje się na poziomie 1600 zł/t, a maksymalnie nie otrzymamy więcej niż 1830 zł/t.

Niewiele dzieje się z kolei w przypadku kukurydzy gdzie obecnie maksymalną ceną za suchą kukurydzę jest 730 zł/t, a ceny minimalne wynoszą 620 zł/t. Na bardzo niskich poziomach znajduje się niestety mokra kukurydza (wilgotność 30 proc.), której ceny minimalne rozpoczynają się obecnie od 320 zł/t (jednak tych ofert jest bardzo niewiele i dotyczą właściwie południowo wschodniej Polski), a maksymalnie jest to 450 zł/t.