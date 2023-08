Spadki na krajowym rynku zbóż z początkiem sierpnia: Ceny zbóż 01.08.2023

Początek sierpnia po krótkim okresie niewielkich wzrostów pod koniec lipca przynosi spadki cen skupu zbóż na rynku krajowym, które, choć nie są duże, to jednak zauważalne.

Obecnie ze względu na pogodę w wielu miejscach kraju żniwa są wstrzymane i automatycznie do skupów trafia mniej surowca. To jednakże nie przeszkodziło w obniżkach cen, które średnio w przypadku zbóż wynoszą około 10-20 zł na tonie. Dużo więcej traci jednak rzepak w przypadku którego obniżki sięgnęły nawet ponad 80 zł na tonie.

Do takiej sytuacji przyczynia się również korekta na światowych rynkach towarowych, gdzie realizowane są zyski po szoku cenowym jaki wywołało wycofanie się Rosji z umowy dotyczącej korytarza zbożowego. Dodatkowo opady, które występują nie tylko w Polsce, ale i w USA łagodzą wcześniejsze obawy o spadki wielkości produkcji za oceanem, a to przekłada się na spadki notowań.

Wszystko to powoduje, że na chwilę obecną ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 800 do 940 zł za tonę. Tradycyjnie najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. W przypadku dostaw do portów w sierpniu/wrześniu są natomiast zawierane kontrakty po nawet 1190 zł/t za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. i 1060 zł/t za pszenicę 12,5 proc. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 720 do 920 zł za tonę.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 750 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 780 zł/t. Na nieco wyższych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 640 do 830 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 550 do 750 zł/t, a paszowe od 500 do 690 zł/t. Bardzo mocno stracił natomiast na początku miesiąca rzepak za który maksymalnie można dostać 1860 zł/t, a ceny minimalne ponownie zbliżyły się do granicy 1700 zł/t i najmniej skupujący chcą właśnie płacić 1700 zł/t.

Jednym z bardziej stabilnych zbóż w notowaniu jest kukurydza, której ceny ulegają stosunkowo małym wahaniom. Obecnie maksymalną stawką jaką oferują skupujący jest 990 zł/t a minimalnie można dostać 760 zł/t.