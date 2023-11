Spadki dotykają szczególnie cen kukurydzy i rzepaku: Ceny zbóż 21.11.2023

Pomimo tego, że ruch w skupach jest cały czas ograniczony, a żniwa kukurydziane dobiegają końca, to na rynku notujemy większe spadki zwłaszcza cen mokrej kukurydzy i rzepaku.

Według szacunków ekspertów już blisko 90 proc. powierzchni kukurydzy w kraju zostało zebranych z pól, ale nie dotyczy to regionów południowo-wschodnich, gdzie do zbioru pozostało jej jeszcze sporo ponad 10 proc. powierzchni. To właśnie w tych regionach notowane są obecnie najniższe stawki za mokra kukurydzę, które zbliżyły się do poziomu 300 zł za tonę, a dodatkowo występują problemy z jej sprzedażą.

W przypadku pozostałych gatunków notowane są niewielkie spadki cen, poza rzepakiem, który od naszego ostatniego zestawienia stracił blisko 40 zł na tonie i cena minimalna przebiła dawno nie widziany poziom 1600 zł za tonę. Ruchy te spowodowane są m.in. spadkami na giełdach światowych jak i umacniającym się złotym, który zmniejsza konkurencyjność naszych zbóż w przypadku eksportu.

Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. można otrzymać maksymalnie 1100 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne są dużo niższe i kształtują się na poziomie nawet 770 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym-wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, która również nie uległa istotnym zmianom i obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 660 do 840 zł za tonę.

Nieznaczne zmiany, ale niestety in minus widać również w przypadku jęczmienia zarówno paszowego jak i konsumpcyjnego. Ceny za jęczmień paszowy i rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 790 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 850 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego jest wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 580 do maksymalnie jest to 750 zł/t.

Spadki dotknęły również żyta. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 540 do 670 zł/t, a paszowe od 510 do 650 zł/t. Sporego spadku doświadczył również rzepak, którego minimalna cena przebiła 1600 zł/t i obecnie najniższą stawką jest 1590 zł, a maksymalnie nie otrzymamy więcej niż 1830 zł/t.

Bez zmian od ubiegłego tygodnia utrzymały się w naszym zestawieniu ceny kukurydzy suchej i cały czas maksymalną ceną za suchą kukurydzę jest 750 zł/t, a ceny minimalne wynoszą 620 zł/t. Niestety sporą korektę w dół odnotowaliśmy w przypadku mokrej kukurydzy (wilgotność 30 proc.) której ceny minimalne rozpoczynają się obecnie od 300 zł/t a maksymalnie jest to 450 zł/t.