Skupujący narzekają na niską podaż, ale nie podnoszą stawek: Ceny zbóż 17.11.2023

Końcówka tygodnia nie przynosi właściwie żadnych zmian w cennikach skupowych, a handel w głównej mierze ogranicza się obecnie do kukurydzy choć tutaj zbliżamy się już do końca zbiorów. Z kolei inne gatunki zbóż pojawiają się w skupach rzadko.

W skupach cały czas króluje kukurydza, choć obecnie ze względu na końcówkę zbiorów pojawia się jej już coraz mniej. Skupujący cały czas narzekają na bardzo niską podaż innych niż kukurydza gatunków zbóż i trudności ze zdobyciem dobrych jakościowo zbóż konsumpcyjnych.

Pomimo tych trudności ceny jednak utknęły w miejscu i ustabilizowały się co sprawia, że na razie na rynku wieje nudą. Być może sytuacja zacznie się zmieniać kiedy definitywnie zakończą się zbiory kukurydzy i rolnicy posiadający zmagazynowane zboża zaczną je sprzedawać, ale na to trzeba jeszcze poczekać 2-3 tygodnie jak mówią skupujący z którymi rozmawialiśmy.

Wszystko to sprawia, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. można otrzymać maksymalnie 1110 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne są dużo niższe i kształtują się na poziomie nawet 780 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej która również nie uległa istotnym zmianom i obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 660 do 840 zł za tonę.

Dużych zmian nie widać również w przypadku jęczmienia zarówno paszowego jak i konsumpcyjnego. Ceny za jęczmień paszowy i rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 800 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 610 zł/t do nawet 860 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego jest wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 610 do maksymalnie jest to 750 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 550 do 670 zł/t, a paszowe od 520 do 650 zł/t. Zbyt dużo nie dzieje się również w przypadku rzepaku, gdzie stawki wahają się w niewielkim zakresie. Maksymalne ceny jakie płacone są za rzepak to obecnie 1845 zł/t, a minimalne ceny oscylują w granicach 1630 zł/t.

Wielkich zmian nie ma również w przypadku kukurydzy i obecnie maksymalną ceną za suchą kukurydzę jest 750 zł/t, a ceny minimalne wynoszą 620 zł/t. W przypadku mokrej kukurydzy (wilgotność 30 proc.) ceny wahają się w przedziale od 350 do 450 zł/t.