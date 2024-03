Ruch w skupach słabnie: Ceny zbóż 19.03.2024

O ile jeszcze w ubiegłym tygodniu mogliśmy oglądać całkiem przyzwoite zwyżki cenowe na rynku rzepaku, tak na początku tego tygodnia powracamy do dobrze już znanej z poprzednich tygodni sytuacji, gdzie ruchy cenowe ograniczają się do wahań w zakresie 10-20 zł na tonie. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 19.03.2023 r.?

Ceny, co oczywiste, dalej nie zachęcają do sprzedaży i wobec coraz mocniejszej intensyfikacji wiosennych prac polowych, mniej rolników myśli teraz o sprzedaży posiadanych jeszcze przez siebie zbóż. Ruch w skupach, jak informują skupujący, jest dość ograniczony, a co za tym idzie, podaż ziarna jest uszczuplona.

Z rozmów ze sprzedającymi wynika, że mniejsi producenci w dużej części nie mają już towaru na sprzedaż, ale mimo tego w przypadku większych gospodarstw, które posiadają odpowiednią powierzchnię przechowalniczą, pozostało jeszcze całkiem sporo zbóż. Niemniej jednak wobec obecnych cen wstrzymują się oni ze sprzedażą. Dużego zainteresowania w zakupach nie widać również ze strony większych firm paszowych, które cały czas mają odpowiednie zapasy do produkcji.

To wszystko sprawia, że obecnie za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 960 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie już nawet 620 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym-wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, za którą skupujący ponownie oferują stawki nawet poniżej 600 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 700 zł za tonę.

Właściwie nie zmieniły się ceny za jęczmień i jeśli mówimy o jęczmieniu paszowym, to rozpoczynają się one od 500 zł/t., a maksymalną ceną jest obecnie 750 zł/t. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest podobnie, od 500 zł/t, ale ceny maksymalne są nieco wyższe i dochodzą do 780 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie 670 zł/t.

Na niskich poziomach ustabilizowały się także ceny żyta. I tak: za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 440 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 560 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego, za które można dostać maksymalnie 590 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Nieznacznie spadły natomiast wyceny rzepaku, gdzie minimalnie skupujący płacą 1650 zł/t, a maksymalnie są skłonni zapłacić 1860 zł/t.

Cały czas nisko wyceniana jest kukurydza, której minimalne wyceny zaczynają się od poziomu 600 zł/t, a maksymalnie można otrzymać tylko 720 zł/t. Dość dobrze wyceniany jest natomiast owies, który jest poszukiwany i skupujący są skłonni zapłacić nawet 870 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 650 zł za tonę.