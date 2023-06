Ruch w skupach coraz mniejszy: Ceny zbóż 27.06.2023

Rozpoczynający się tydzień stoi pod znakiem coraz mniejszej aktywności na rynku krajowym, ale mimo tego ceny w skupach pozostają na właściwie niezmienionych od ubiegłego tygodnia poziomach.

Coraz mniej czasu pozostaje już do rozpoczęcia nowych zbiorów, a to sprawia, że duża grupa sprzedających już pozbyła się starych zapasów. Firmy skupowe rozpoczynają powoli czyszczenie magazynów pod nowe zbiory i ruch w skupach słabnie.

Mimo tego ceny skupu pozostają na poziomach zbliżonych do ubiegłego tygodnia. Obecnie handel w dużej części ogranicza się do realizacji wcześniej zawartych kontraktów i pokrywania wcześniejszych umów. Jednak pewne ożywienie może jeszcze nastąpić w ciągu kilku kolejnych dni kiedy to upłynie termin sprzedaży zbóż uprawniający do otrzymania rządowych dopłat (30.06.23).

To wszystko sprawia, że obecnie skupy płacą za pszenicę konsumpcyjną na poziomie od 760 do 970 zł za tonę. Jak zwykle najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie normą jest wycena poniżej 700 zł za tonę i tylko nieliczne skupy oferują stawki powyżej 800 zł za tonę, nie mniej jednak rozstrzał cenowy jest spory. Najniższą ceną jaka jest obecnie oferowana to 670 zł/t a maksymalnie jest to 920 zł/t.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 610 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 810 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 630 zł/t do nawet 1300 zł/t. Na poziomach zbliżonych do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 620 do 850 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 530 do 760 zł/t, a paszowe od 510 do 720 zł/t. Jeśli zaś chodzi o rzepak to na koniec tygodnia maksymalnie można za niego otrzymać 1870 zł/t. Minimalnie zaś kupujący chcą płacić 1520 zł/t.

W przypadku kukurydzy maksymalnie kupujący chcą płacić 930 zł, ale cena minimalna jest sporo poniżej 800 zł i wynosi obecnie 740 zł za tonę, choć trzeba powiedzieć, że takich ofert nie jest dużo.