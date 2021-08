Rejestracje nowych ciągników. Lipiec blisko rekordu

Lipiec jest drugim najlepszym w tym roku miesiącem pod względem rejestracji nowych ciągników. Z liczbą 1407 sprzedanych sztuk ustępuje tylko marcowi, kiedy to zarejestrowano 1409 ciągników.

Łącznie od początku roku zarejestrowano 7902 szt. nowych ciągników, a więc aż o 2044 ciągniki więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Daje to wzrost o 34,9 proc.

Niezmiennie kwalifikacji producentów przewodzi New Holland z 1506 rejestracjami, co daje 19,1 proc. udziałów. Druga jest Kubota z 863 szt. (10,9 proc. udziałów), a trzecie miejsce zajmuje John Deere z 821 szt. sprzedanych ciągników (10,4 proc. udziałów w rynku).

Niewiele mniejszy udział rynkowy ma Deutz-Fahr – 10 proc. z 790 sprzedanymi ciągnikami.

Piątkę zamyka Zetor. 575 sprzedanych ciągników pozwoliło czeskiemu producentowi na osiągnięcie 7,3 proc. udziałów rynkowych. Szósty jest Case IH, który sprzedał tylko 2 ciągniki mniej od Zetora.

W okresie styczeń-lipiec 2021 roku liderem w najniższej kategoriach mocy do 30 KM jest marka Kubota. W przedziałach mocy od 30 do 50 KM liderem, tak jak przed miesiącem, jest marka Arbos. W kat. 51-100 KM liderem jest New Holland. W przedziałach mocy od 101-140 KM marka Deutz Fahr nieznacznie wyprzedza New Hollanda. W kat. 141 – 200 KM ponownie liderem jest New Holland. W kategorii powyżej 200 KM pierwsze miejsce

zajmuje marka John Deere.

Do końca lipca najczęściej rejestrowanym modelem był Deutz-Fahr 5110G – 249 szt. Drugi w zestawieniu Zetor Major CL80 rejestrowany był w tym okresie 104 razy, zaś trzeci jest New Holland TD 5.85, którego rejestrowano 155 razy.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych