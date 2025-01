Po 15 latach zmiana lidera w sprzedaży nowych ciągników w Polsce

Ubiegły rok pod względem sprzedaży nowych ciągników był jednym z najtrudniejszych od wielu lat, ponieważ spadki zbliżyły się do poziomu blisko 17 proc. Nastąpiły również spore przetasowania jeśli chodzi o liderów sprzedaży, gdyż po 15 latach ten tytuł straciła firma New Holland.

Według informacji Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych na podstawie danych z CEPiK, w grudniu 2024 roku zarejestrowano 1181 szt. nowych ciągników rolniczych i jest to najlepszy wynik w całym ubiegłym roku. Ilość zarejestrowanych ciągników w grudniu była o 56% (422 szt. ciągników) większa niż w miesiącu listopadzie 2024 roku.

Jednakże, jeśli porównamy rejestracje z grudnia 2024 z tymi z grudnia 2023 to mamy 11,7% mniej zarejestrowanych ciągników. Z kolei w całym minionym roku zarejestrowano 8566 szt. nowych ciągników, czyli o 1734 szt. mniej niż w 2023 roku, a spadek wynosi 16,8 %.

Pierwsza piątka najchętniej wybieranych marek

Najchętniej wybieranymi w ubiegłym roku ciągnikami były maszyny marki John Deere, ponieważ od stycznia do końca grudnia 2024 roku zarejestrowano 1165 szt. ciągników tej marki. Spadek ilości zarejestrowanych ciągników tej marki to 390 sztuk, a w ujęciu procentowym to 25,1% mniej niż w roku 2023. Udziały rynkowe marki John Deere za dwanaście miesięcy 2024 roku wynoszą 13,6%.

New Holland zajmuje drugie miejsce. W roku 2024 zarejestrowano 1109 szt. ciągników tej marki. Spadek ilości zarejestrowanych ciągników to 685 sztuk, a w ujęciu procentowym 38,2% mniej niż rok wcześniej. Duża ilość rejestracji w grudniu znacznie poprawiła udział w rynku osiągając na koniec roku wynik 13%.

Kubota na koniec roku 2024 traci drugą pozycję z listopada zajmując trzecie miejsce. W całym roku 2024 zarejestrowano 1071 sztuk ciągników tej marki. Spadek ilości zarejestrowanych ciągników to 124 sztuki, a w ujęciu procentowym to 10,4% mniej niż w tym samym okresie 2023 roku. Warto jednak podkreślić, że pomimo spadku sprzedaży Kubota zwiększyła swój udział w rynku z 12% w roku 2023 do 12,5% w roku 2024.

Deutz Fahr zajmuje czwarte miejsce, zarejestrowano 786 szt. nowych ciągników tej marki, to o 127 sztuk mniej niż przed rokiem. Udziały rynkowe Deutz Fahr po dwunastu miesiącach roku 2024 to 9,2% i podobnie jak Kubota marka ta nieznacznie zwiększyła swój udział w rynku.

Na piątym miejscu znajduje się marka Case IH z 665 zarejestrowanymi ciągnikami w roku 2024. Ilość zarejestrowanych ciągników jest o 50 sztuk mniejsza niż w roku 2023. Na koniec roku 2024 marka Case IH osiągnęła 7,8% udziału w rynku i jest również wyższy o 0,8% niż na koniec roku 2023.

Najchętniej kupowane modele ciągników w 2024 roku

W okresie styczeń-grudzień 2024 roku najpopularniejszym modelem ciągnika był model New Holland T5.90S, którego zarejestrowano w całym roku 171 sztuk. J

John Deere 6155M utrzymał silną pozycję z wynikiem 170 sztuk. Trzecie miejsce zajmuje model Farmtrac 26 4WD z ilością 128 sztuk zarejestrowanych ciągników.

Czwarte miejsce należy do modelu John Deere 6120M, którego zarejestrowano 126 sztuk. Case IH Puma 150 zamyka piątkę z 119 zarejestrowanymi ciągnikami.

Źródło: PIGMiUR