Rolnicy wstrzymują inwestycje w maszyny rolnicze. Nastroje w branży nadal kiepskie

Na przełomie sierpnia i września br. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przeprowadziła badanie dotyczące obecnej i przewidywanej koniunktury w branży. To cykliczne badanie powtarzane jest co pół roku i przeprowadzane od czerwca 2014 roku, a jego efektem jest indeks, który obrazuje nastroje panujące w branży rolnej (maszyn i urządzeń rolniczych) wśród przedsiębiorców, bo to oni biorą udział w badaniu.

Wartość indeksu nadal pozostaje na niskim poziomie poniżej -3 punktów, i mimo niewielkiego wzrostu wiosną, tym razem ponownie jego wartość spadała, co potwierdza utrzymywanie się negatywnych nastrojów wśród przedsiębiorców. Jego obecna wartość to -3,39 wobec -3,28 uzyskanego z badania jakie odbyło się w kwietniu 2024 roku.

Widać więc, że negatywne nastroje utrzymują się, a rolnicy wciąż ograniczają inwestycje czego wynikiem jest spadek sprzedaży maszyn towarzyszących na poziomie 30 a nawet 40%. Według oficjalnych danych rejestracyjnych na rynku ciągników w okresie od stycznia do sierpnia br. notujemy spadek o 17% w stosunku do 2023 roku, na rynku przyczep spadek ten wynosi 18%.

Wskazywanym przez członków Izby powodem jest spadek zainteresowania rolników inwestycjami w maszyny, a ograniczenia w inwestycjach wynikają z pogarszającej się dochodowości w rolnictwie, wprowadzeniu zielonego ładu i braku dostępnych subwencji do inwestycji w innowacyjne rozwiązania i maszyny. Przedłużający się proces rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020, czy dodatkowo Rolnictwo 4.0 ogranicza sprzedaż firm branży maszyn rolniczych.

Ważnym elementem godnym podkreślenia i wskazywanym przez rolników są czynniki zewnętrzne, które już od dłuższego czasu wpływają na ich postawy. Czynniki te to: wojna na Ukrainie, drastyczny wzrost cen nawozów, energii, paliw, niestabilna sytuacja cenowa dotycząca płodów rolnych i wreszcie ich import ze wschodu. To wszystko sprawiło, że już drugi rok z rzędu rolnicy czekają na lepsze i pewniejsze czasy, wstrzymują się z inwestycjami i ograniczają je tylko do tych niezbędnych.

To bezpośrednio przekłada się na sytuację przedsiębiorców z branży maszyn rolniczych. Wielu przedsiębiorców porównuje obecny kryzys w sprzedaży do roku 2016, podkreślając duży 35% spadek sprzedaży, ale przy znacznie niższych kosztach. Obecne koszty działalności są znacznie wyższe, a koszty finansowania działalności w tym również magazynów maszyn na poziomie 8-9% w skali roku znacznie wpływa na obciążenie kosztowe działalności firm. Spadek sprzedaży i zwiększające się zapasy wyrobów gotowych potęguje pesymistyczne nastroje wśród przedsiębiorców co do kolejnych miesięcy.

Podsumowując badanie trudno obecnie wskazać kiedy ta sytuacja (spadek sprzedaży) się zmieni, choć wielu przedsiębiorców przewiduje, że również rok 2025 nadal będzie kryzysowym dla branży.

Źródło: PIGMiUR