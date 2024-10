Sprzedaż nowych ciągników rośnie we wrześniu, ale spadek w tym roku i tak zbliża się do 20 proc.

Wrzesień przyniósł pierwsze od kilku miesięcy wzrosty w rejestracjach nowych ciągników, gdyż w ubiegłym miesiącu zarejestrowano 685 szt. nowych ciągników rolniczych, czyli jest to o 80 szt. więcej rejestracji niż w sierpniu br., ale i tak mniej o 253 szt. niż we wrześniu 2023 roku.

Patrząc od początku roku, zarejestrowano 5864 szt. nowych ciągników,. Jednakże ten wynik jest gorszy o 1302 szt. niż w analogicznym okresie zeszłego roku. To wszystko powoduje, że spadek w rejestracjach nowych ciągników wynosi obecnie 18,2 %.

Niezmiennie od kilku miesięcy to John Deere utrzymuje pozycje lidera. Od stycznia do końca września br. zarejestrowano 889 szt. ciągników tej marki. Jest to o 324 szt. mniej niż przed rokiem. Udziały rynkowe marki John Deere za dziewięć miesięcy 2024 roku wynoszą 15,2%.

Na drugą pozycję udało się dostać marce New Holland, która o 15 szt. wyprzedziła Kubotę. Zarejestrowano 732 szt. ciągników marki New Holland, ale to aż 476 szt. mniej niż rok wcześniej. To pozwoliło na osiągnięcie 12,5% udziałów rynkowych.

Kubota zajmuje trzecie miejsce. Zarejestrowano 717 szt. ciągników tej marki, czyli o 94 szt. mniej niż w tym samym okresie 2023 roku. Udziały rynkowe marki Kubota to 12,2%.

Deutz Fahr zajmuje czwarte miejsce, zarejestrowano 490 szt. nowych ciągników tej marki, to o 102 sztuk mniej niż przed rokiem. Udziały rynkowe Deutz Fahr po dziewięciu miesiącach roku to 8,4%.

Na piątym miejscu znajduje się marka Case IH z 443 rejestracjami – to o 4 szt. mniej niż w tym samym okresie 2023 roku. Udziały tej marki w okresie styczeń-wrzesień 2024 roku to 7,6%.

Pewne zmiany zaszły również, jeśli chodzi o najpopularniejsze modele wybierane przez kupujących. W okresie styczeń-wrzesień 2024 roku najpopularniejszym modelem ciągnika był, tutaj bez zmian, model John Deere 6155M, którego zarejestrowano 137 szt.

Jednakże na drugą pozycję awansował New Holland T5.90S – zarejestrowano 107 szt. tego modelu ciągnika. Trzecie miejsce zajmuje model Farmtrac Tractors Europe 26 4WD z ilością 104 szt.

Również w przypadku czwartego miejsca nastąpiła zmiana, gdyż na tą pozycję awansował John Deere 6195M, którego zarejestrowano 93 szt. Pierwszą piątkę zamyka natomiast Case IH Puma 150 – zarejestrowano 84 szt. tego modelu ciągnika.

Źródło: PIGMiUR