Zaskakujące podium. Sprzedaż ciągników w lutym 2025

Luty zakończył się w Polsce wynikiem 670 zarejestrowanych ciągników. To bez wątpienia nadal wynik, który niespecjalnie cieszy producentów, jednak jest to wartość o 27% wyższa w ujęciu rocznym. Całkiem interesująco przedstawia się klasyfikacja pod kątem producentów.

Najpopularniejsze marki ciągników w lutym 2025

Podobnie jak przed miesiącem, najwyżej sklasyfikowany został New Holland; ciągników tej marki w lutym zarejestrowano 109, a od początku roku już 200, co daje 14,4% udziału w rynku. Drugą pozycję zajmuje Kubota z 75 zarejestrowanymi ciągnikami. Od początku roku zarejestrowano już 142 ciągniki tej marki, co daje udział rynkowy na poziomie 10,2%. Przebojem na podium wdarł się Claas z 69 ciągnikami zarejestrowanymi w lutym. Po dwóch miesiącach niemiecki producent notuje wynik 94 zarejestrowanych ciągników i 6,7-procentowy udział w rynku.

Tuż za podium znajduje się Deutz-Fahr z 67 zarejestrowanymi ciągnikami. Ciągniki marki należącej do koncernu SDF od początku roku znalazły 118 nabywców, co daje 8,5-procentowy udział w rynku. Pierwszą piątkę zamyka John Deere z 52 sztukami w lutym. Udział rynkowy tej marki w 2025 roku to 7,4% dzięki 103 zarejestrowanym ciągnikom.

Na dalszych miejscach znajdują się: Case IH (44), Massey Ferguson (43), Solis (39), Valtra (38), Farmtrac (24) i Fendt (18).

Jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę sprzedanych ciągników od początku roku, klasyfikacja będzie nieco inna: New Holland (200), Kubota (142), Deutz-Fahr (118), John Deere (103), Case IH (99), Claas (94), Solis (82).

Najpopularniejsze modele ciągników w lutym 2025

Najczęściej rejestrowanym modelem w lutym były: New Holland T5.90S (22 sztuki), Case IH Vestrum 120 (17), New Holland T5 110 (16), Claas Axion 830 (14), Kubota L2-522 (14), Claas Axion 870 (13), Solis 50 4WD (12) i Kubota M4-073 (11).

Liderzy w kategoriach mocy

W najniższej kategorii – od 30 do 50 KM – liderem jest Kubota z 27,5-procentowym udziałem w rynku. W kategorii 51-70 KM dominuje Solis z 17,5-procentowym udziałem. W kategoriach 71-100 KM i 101-140 prowadzi New Holland z udziałem na poziomie odpowiednio 30,7% oraz 19,7%. John Deere lideruje w kategorii 141-200 KM (23% udziału), a Valtra w kategorii powyżej 200 KM (22,6%).

*Wg metodologii PIGMiUR sprzedaż jest mierzona liczbą rejestracji

Źródło: PIGMiUR

