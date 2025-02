Styczniowe rejestracje nowych ciągników tylko nieznacznie niżej porównując rok do roku

Według najnowszych danych jakie opracowała na podstawie informacji z CEPiK Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń rolniczych w styczniu 2025 roku zarejestrowano 671 szt. nowych ciągników rolniczych, czyli patrząc rok do roku tylko 3 proc. mniej.

Jednakże jest to wynik poniżej średniej z ostatnich 12 miesięcy, gdyż ilość zarejestrowanych nowych ciągników w styczniu była o 43% mniejsza (510 szt. ciągników) mniejsza niż w miesiącu grudniu 2024 roku. Ale jeśli porównamy ilość zarejestrowanych ciągników w styczniu 2025 z tymi ze stycznia 2024 roku to mamy jedynie 3% mniej zarejestrowanych ciągników. W ostatnich 12 miesiącach zarejestrowano 8541 ciągników a w takim samym okresie roku poprzedniego było ich 10 284 sztuk. Za wskazany okres zanotowano 17% spadek sprzedaży.

New Holland powraca na miejsce lidera

Firma New Holland po grudniowej utracie pozycji lidera w styczniu w rankingu powraca na pierwszą pozycję, gdyż w tym miesiącu zarejestrowano 91 szt. ciągników tej marki. Jest to jednak o 98 sztuk ciągników mniej niż w styczniu 2024 roku. W ujęciu procentowym to 51,9% spadek w porównaniu ze styczniem 2024. Udział w rynku marki New Holland to 13,5% co jest wynikiem o 13,6 pp słabszym niż w poprzednim roku.

Kubota w rankingu rejestracji nowych ciągników w styczniu osiągnęła 2 pozycję. W styczniu 2025 roku zarejestrowano 67 sztuk ciągników tej marki i jest to wynik o 40 sztuk słabszy niż w styczniu roku 2024. W ujęciu procentowym to 37,4% mniej rejestracji ciągników niż w styczniu 2024 roku. Udział w rynku marki Kubota to 10% i jest to wynik słabszy o 5,4 pp w porównaniu ze styczniem 2024 roku.

Case w rankingu 5 top marek osiągnął miejsce 3, gdyż w styczniu 2025 roku zarejestrowano 55 ciągników tej marki co jest wynikiem o 25 szt. lepszym niż w styczniu 2024 roku. Taka sprzedaż zapewniła 8,5% udział w rynku co jest wynikiem o 3,9% lepszym niż w styczniu 2024 roku.

John Deere w styczniu 2025 roku uplasował się na pozycji 4, ponieważ zarejestrowano 59 sztuk ciągników tej marki co jest wynikiem o 8 sztuk mniejszym niż w styczniu 2024. Udział w rynku tej marki ciągników spadł w porównaniu z wynikiem ze stycznia 2024 do 7,6% tj. o 0,9pp gorszy wynik niż w styczniu 2024 roku.

Deutz Fahr zajmuje piąte miejsce. W styczniu 2025r zarejestrowano 51 ciągników tej marki to jest o 9 szt. ciągników niż w styczniu 2024. Udział w rynku tej marki to 7,6% tj. o 1,6% więcej niż w styczniu 204 roku.

Najpopularniejsze modele

W styczniu 2025 roku najpopularniejszym modelem ciągnika był model New Holland T5.90S, którego zarejestrowano 19 sztuk. Solis 60 4WD V 6155M ze sprzedażą w ilości 13 sztuk w styczniu zajął drugie miejsce. Trzecie miejsce zajmuje model Farmtrac 26 4WD z ilością 12 sztuk zarejestrowanych ciągników. Warto odnotować iż traktory marek Case IH, John Deere, Valtra oraz Zetor ze sprzedażą na poziomie 11 sztuk minimalnie znalazły się poza TOP 3 miesiąca stycznia.