Pszenica i rzepak traciły w środę na Matif

Wczorajszy handel w Paryżu przyniósł spadki zarówno w przypadku pszenicy jak i rzepaku, który korygował wcześniejsze mocne wzrosty. Tylko kukurydza zamknęła się na niezmienionych poziomach.

Kontrakt majowy na pszenicę spadł o 2 EUR do 194,75 EUR/t, ale późniejsze kontrakty zachowały się lepiej, a straty wyniosły mniej niż 1 EUR. Odzwierciedla to obawy dotyczące mniejszych zbiorów w UE i na Ukrainie. We Francji wciąż jest zbyt mokro, co utrudnia wiosenne prace. Ponadto wydaje się, że rosyjskie ceny eksportowe stabilizują się na ostatnio obniżonym poziomie. Również na CBoT majowy kontrakt stracił 3,25 centa i spadł do 544,25 centów/buszel (183 EUR/t).

Nastroje w Paryżu popsuła nowa prognoza eksportu do Francji z FranceAgriMer. Wolumen eksportu francuskiej pszenicy miękkiej w sezonie 2023/24 został zmniejszony, tym samym ponownie korygując w górę prognozę zapasów na koniec sezonu. Oczekuje się, że eksport francuskiej pszenicy miękkiej do krajów spoza Unii Europejskiej w sezonie 2023/24 wyniesie 10,15 mln ton w porównaniu z 10,25 mln ton w lutym. Szacunek eksportu pszenicy zwyczajnej w UE obniżono z 6,32 mln ton do 6,19 mln ton.

Natomiast w przypadku rzepaku po wysokich wzrostach w poniedziałek i wtorek, środowa realizacja zysków na Matif spowodowała korektę, która była należna, ale była umiarkowana. Kontrakt majowy spadł o 3,75 EUR do 440,25 EUR/t. Mieszane były także wyniki handlu soją w Chicago, gdzie najczęściej notowany majowy kontrakt futures na CBoT wzrósł o 0,75 centa do 1196,75 centów/buszel, podczas gdy ceny późniejszych kontraktów nieznacznie spadły.

W dniu, w którym nie było zbyt wiele wiadomości, rynek nasion oleistych ostatecznie ponownie wsparł wzrost cen oleju palmowego w Malezji , co spowodowało również wzrost cen oleju sojowego w Chicago. W środę malezyjskie kontrakty terminowe na olej palmowy osiągnęły najwyższe zamknięcie od ponad roku. Dziś rano ceny oleju palmowego ponownie mocno rosną, co może dać dalsze paliwo do wzrostu cen rzepaku na Matif.

Wczorajszy dzień stosunkowo spokojnie upłynął w przypadku kukurydzy, gdzie najczęściej handlowany majowy kontrakt na CBoT stracił 0,5 centa i zamknął się na poziomie 441,25 centów/buszel (159 EUR/t). Na Matif czerwcowy kontrakt zamknął się na niezmienionym poziomie 178,50 EUR/t.

Traderzy oceniają różne prognozy USDA i CONAB dotyczące plonów brazylijskiej kukurydzy . Podczas gdy brazylijski urząd ds. rolnictwa spodziewa się ilości 112,7 mln ton, USDA spodziewa się 124 mln ton. Z kolei na Ukrainie ceny kukurydzy nadal rosną ze względu na rosnący popyt ze strony zagranicznych importerów. Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, nowe zbiory kukurydzy w Argentynie nie spowodowały spadku popytu i obecnie jest ona sprzedawana jest na rynku światowym po wyższych cenach niż kukurydza ukraińska. W portach ceny wzrosły do ​​142–145 USD/t (130–133 EUR/t). Oczekuje się, że ceny będą rosły od 2 do 3 USD/t tygodniowo ze względu na popyt i osiągną co najmniej 150 USD/t do końca marca.

źródło: Kaack