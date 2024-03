Polska największym producentem dyni w Unii

Powierzchnia upraw dyni w Polsce wzrosła z 1,1 tys. ha do 8,9 tys. ha w latach 2014-2022. Nasz kraj wysunął się na czołowego producenta dyni w Unii Europejskiej.

Jak wynika z danych Eurostatu krajowe zbiory dyni wzrosły z 48 tys. t w 2014 r. do około 400 tys. t w 2022 r. i jest to aż ośmiokrotny wzrost produkcji dyni dla podanego okresu.

Od 2020 r. obserwujemy stały wzrost produkcji dyni na rynku unijnym. Do 2022 r. zbiory dyni w UE przekroczyły 1 milion ton, co oznacza 3 proc. wzrost rok do roku. Udział Polski w całkowitych zbiorach dyni w UE w 2022 r. wyniósł około 40 proc.

Znaczący unijni producenci dyni

Polska – 400 tys. ton, 40 proc. udziału w produkcji UE,

Francja – 207 tys. ton, 20 proc. udziału w produkcji UE,

Hiszpania – 128 tys. ton, 9 proc. udziału w produkcji UE,

Portugalia – 81 tys. ton, 8 proc. udziału w produkcji UE.

W 2022 najważniejsi producenci unijni pokryli niemal 90 proc. całkowitej produkcji UE.