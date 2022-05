Polscy rolnicy jako pierwsi w Europie otrzymują narzędzie szacujące potencjał sekwestracji gleby

Bank BNP Paribas przy współpracy z polskimi startupami SatAgro i 300Codes (Grupa Kerris) opracował innowacyjne narzędzie RegAgri Explorer, które służy do szacowania potencjału sekwestracji gleby. To pierwsze rozwiązanie tego typu w Europie i jedno z nielicznych na świecie. Narzędzie zostanie udostępnione polskim producentom rolnym w czerwcu 2022 roku. Zarejestrowani użytkownicy platformy Agronomist.pl będą mogli korzystać z niego bez opłat.

Badanie potencjału uprawianej ziemi do redukcji własnej emisji oraz wychwytywania CO 2 z atmosfery, które umożliwia RegAgri Explorer, pozwoli polskim producentom rolnym łatwiej i skuteczniej wdrażać praktyki rolnictwa regeneracyjnego chroniącego jakość i żywotność gleb.

– Rolnictwo regeneracyjne, oprócz tego, że jest przyjazne dla planety, przynosi też wymierne korzyści producentom rolnym, np. większe i lepszej jakości plony oraz oszczędności w zakupie nawozów i środków ochrony roślin. Wdrażanie praktyk regeneracyjnych nigdy nie będzie jednak w pełni efektywne, jeśli nie będą mu towarzyszyć pomiary sytuacji wyjściowej i stały monitoring potencjału gleby. RegAgri Explorer, który umożliwia te szacunki, realnie otwiera drogę do wdrażania zmian – mówi Michał Siwek, Dyrektor Departamentu Międzynarodowy Food & Agri Hub BNP Paribas.

Prostota i intuicyjność

RegAgri Explorer służy do oceny potencjału sekwestracji gleby, co jest możliwe dzięki szczegółowym mapom zasobności gleby, analizom zdjęć satelitarnych danego obszaru ziemi, a także opracowanemu modelowi obliczającemu te dane, który dostarcza partner Banku BNP Paribas – firma SatAgro. Choć wykorzystywana technologia jest zaawansowana, z punktu widzenia użytkownika, korzystanie z narzędzia jest bardzo proste.

– Jedyne, co musi zrobić producent rolny, to podać lokalizację swoich upraw oraz odpowiedzieć na kilka prostych, dodatkowych pytań związanych z typem gleby i sposobem uprawy ziemi na danym terenie – wyjaśnia Michał Siwek.

Producent rolny wskazuje np. ile nawozów azotowych używa i na jakiej części upraw oraz które ze wskazanych w narzędziu praktyk regeneracyjnych wykorzystuje w tym momencie. Cały formularz mieści się na jednym widoku, dzięki temu łatwo wrócić do wprowadzanych danych.

Łatwiejszy wybór praktyk regeneracyjnych

Wszystkie szacunki są wykonywane automatycznie a użytkownik narzędzia otrzymuje przejrzysty raport, w którym znajduje jasną informację, ile ton CO 2 może zredukować w swoim gospodarstwie. Dodatkowo potencjał ten jest rozłożony na dwie informacje: o tym, jaka będzie redukcja CO 2 w wyniku obniżenia stosowania nawozów azotowych oraz ile gleba może wiązać CO 2 z atmosfery, jeśli producent rolny będzie stosować obecne praktyki regeneracyjne. Obie dane są prezentowane w ujęciu długoterminowym, w perspektywie do roku 2050.

Jak wskazują twórcy RegAgri Explorer, choć informacja o potencjale do wiązania przez glebę CO2 jest ważną wartością dodaną rozwiązania, to absolutnie nie jedyną. – RegAgri Explorer jest idealnym narzędziem do symulacji, które praktyki regeneracyjne przynoszą na danym obszarze największe efekty. Dzięki temu producenci rolni mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące sposobów uprawy swojej ziemi i inwestycji, które mogą być konieczne – mówi Michał Siwek.

Potencjalny zysk ze sprzedaży certyfikatów węglowych

Dodatkową informacją, którą będzie można znaleźć w raporcie RegAgri Explorer jest potencjalny zysk ze sprzedaży określonej liczby ton ekwiwalentu CO 2 wychwyconego z atmosfery przez glebę na wskazanym przez producenta terenie. Każda tona tak zakumulowanego CO 2 jest nazywana certyfikatem (lub kredytem) węglowym i potencjalnie może być sprzedana na rynku firmom czy instytucjom, które szukają sposobów na obniżenie swojego śladu węglowego. Choć dziś niewielu polskich producentów rolnych uczestniczy w rynku certyfikatów węglowych ze względu na brak infrastruktury i odpowiednich regulacji prawnych, to zgodnie z przewidywaniami w niedalekiej przyszłości może być to dodatkowy czynnik wspierający rozwój rolnictwa regeneracyjnego w Polsce.

Innowacyjna metoda opracowania

Narzędzie RegAgri Explorer do szacowania potencjału sekwestracji gleby, Bank BNP Paribas stworzył wraz z partnerami – firmą SatAgro, która była odpowiedzialna za dostarczenie wymagań biznesowych oraz opracowała model obliczeniowy, oraz firmą 300Codes (Grupa Kerris), która zaprojektowała i wdrożyła narzędzie od strony IT. Rozwiązanie powstało w innowacyjnej metodyce projektowej tzw. design sprincie – prowadzone w pełnym skupieniu prace trwały tylko dwa tygodnie i polegały m.in. na szybkim wdrażaniu poprawek w oparciu o prowadzone dwa razy w ciągu dnia sprinty.

Bank umożliwia transformację sektora

Prototyp innowacji zostanie zaprezentowany w Paryżu w dniach 19-21 maja br. podczas ChangeNOW – największego na świecie wydarzenia prezentującego osiągnięcia naukowe i innowacyjne rozwiązania technologiczne chroniące klimat i planetę. Polscy producenci rolni będą mogli skorzystać z narzędzia już w czerwcu br. Dla zarejestrowanych użytkowników platformy Agronomist.pl będzie udostępnione bez opłat.

RegAgri Explorer to już kolejne innowacyjne narzędzie, które Bank BNP Paribas opracowuje i udostępnia na swojej platformie Agronomist.pl. Od ponad roku polscy producenci rolni mogą korzystać z unikalnego w Europie narzędzia AgroEmisja, pozwalającego oszacować emisję CO 2 z danej uprawy lub hodowli zwierzęcej. – Nasze zaangażowanie w transformację całego łańcucha produkcji żywności jest ogromne. Jako bank zmieniającego się świata dostarczamy – w większości bez opłat – mnóstwo praktycznych rozwiązań, które pozwalają producentom rolnym zmieniać sposób działania na bardziej efektywny i jednocześnie bardziej przyjazny dla planety. Czujemy się odpowiedzialni, aby dalej być liderem zmian i wspierać sektor w tych niełatwych procesach – dodaje Michał Siwek.

Źródło: BNP Paribas