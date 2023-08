Pogoda i rosyjskie ataki wpływają na notowania na giełdach towarowych

Ponowne rosyjskie ataki na porty nad Dunajem wpłynęły na wczorajsze wzrosty cen pszenicy i rzepaku, a prognozy pogody z kolei na kukurydzę.

Wczorajsza sesja na pszenicy przyniosła wzrosty na dwóch głównych giełdach w Paryżu i Chicago. Na giełdzie Matif kontrakt wrześniowy wzrósł o 3,25 EUR do 231,50 EUR/t, na CBoT kontrakt wrześniowy również wzrósł o 10,75 centów do 612,50 centów/buszel (208,29 EUR/t).

Niewątpliwy wpływ na to mają regularne rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę. Odkąd Rosja wypowiedziała umowę zbożową w połowie lipca, powtarzają się ataki na infrastrukturę eksportową. Podczas gdy Rosja zaczęła ostrzeliwać ważny port w Odessie, Ukraina zaatakowała Most Krymski, ukraiński eksport został przesunięty do portów naddunajskich, ale od tygodni także i tutaj dochodzi do ataków. Porty naddunajskie są obecnie ważnym kanałem eksportowym Ukrainy, przez który przechodzi ponad połowa eksportu. Pozostała część jest eksportowana koleją i samochodami. Z doniesień amerykańskich mediów wynika, że ​​zaatakowano ukraińskie magazyny zboża i infrastrukturę.

Nawet jeśli w wielu mediach nie ma już codziennych aktualizacji sytuacji na Morzu Czarnym, sytuacja wydaje się podświadomie wrzeć i nie można wykluczyć dalszych etapów eskalacji. Wzajemne ataki jeszcze się nie zakończyły, z Moskwy wielokrotnie dochodzą także doniesienia o atakach dronów.

W przypadku oleistych, chociaż nie było zbyt wiele wiadomości, to mogła istnieć pewna presja cenowa i ostatecznie ceny wzrosły. Listopadowy kontrakt na rzepak wzrósł na giełdzie Matif o 6,75 EUR do 472,00 EUR/t, a w przypadku wrześniowego kontraktu na soję wzrost wyniósł 8,00 centów do 1359,50 centów/buszel (462,32 EUR/t).

Także notowania kukurydzy zyskały podczas wczorajszego handlu. W Chicago na tamtejszej giełdzie wzrosty te były nieco większe niż w Europie. Na CBoT kontrakt wrześniowy wzrósł o 9,75 centów/buszel (173,52 EUR/t), a na Matif w przypadku kontraktu z wrześniowego zanotowano niewielki wzrost o 1,25 EUR do 216,50 EUR/t.

Jak informują analitycy wzrosty te mogą mieć związek z gorącymi i suchymi warunkami na równinach Stanów Zjednoczonych, gdyż przez następne 7 dni ma tam panować upalna pogoda, a także ostrzeżeniami o upałach w niektórych kluczowych obszarach uprawy tych roślin. To zaś może wpłynąć na poziom plonowania.

źródło: Kaack