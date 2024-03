Nowy miesiąc, stare ceny: Ceny zbóż 01.03.2024

Ci którzy liczyli, że wraz z kolejnym miesiącem nastąpi jakieś choćby niewielkie odbicie na krajowym rynku zbóż, mogą czuć się zawiedzeni. Odbicia jak nie było, tak nie ma, a jedynym plusem jest tylko to, że spadki nieco wyhamowały. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 01.03.2024 r.?

W chwili obecnej ruch w skupach nie należy do największych, ale nie ma się czemu dziwić, gdyż ceny jakie są oferowane na rynku nie zadowalają ani sprzedających, ani też o dziwo kupujących, którzy odsprzedają towar dalej. Stawki oferowane przez największe firmy paszowe, które są ostatecznymi odbiorcami ziarna skupionego przez mniejsze podmioty są na niskich poziomach, i jak powiedział nam jeden z mniejszych skupujących, obecne ceny, jakie są na rynku, pozwalają na bardzo niewielki zarobek, albo nawet tylko ledwie na pokrycie kosztów.

Niestety nic nie wskazuje na to, aby sytuacja mogła się szybko zmienić, ponieważ na światowych rynkach towarowych, od których chcąc nie chcąc jesteśmy zależni, ceny dalej spadają i chociażby wczoraj pszenica tak w Europie jak i w USA zakończyła dzień poniżej 200 euro na poziomie 196 euro/t. Dopóki nie ustanie presja ze strony rosyjskich i ukraińskich zbóż, to raczej nie ma co liczyć na znaczącą poprawę sytuacji.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że ceny oferowane za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach nie dostaniemy więcej jak 960 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 630 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, która również nie uległa zmianie i za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 600 do 750 zł za tonę.

Ustabilizowały się również ceny jęczmienia i w przypadku jęczmienia paszowego stawki rozpoczynają się od 530 zł/t., a maksymalną ceną jest obecnie 750 zł/t. Oczywiście lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 540 zł/t do nawet 790 zł/t, jednak różnice nie są aż tak duże jak oczekiwaliby rolnicy. Niżej od jęczmienia paszowego wyceniane jest pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 510 do maksymalnie 650 zł/t.

Stawki utrzymało żyto, ale jest to dość słabe pocieszenie, ponieważ są to obecnie bardzo niskie poziomy. W przypadku żyta paszowego ceny zaczynają się od poziomu 450 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 570 zł/t. Z kolei za żyto konsumpcyjne można dostać maksymalnie 610 zł, a ceną minimalną jest 490 zł/t. Niewiele dzieje się również w przypadku rzepaku, za który minimalnie skupujący płacą 1630 zł/t, a maksymalnie są oni skłonni zapłacić 1800 zł/t.

Podobnie do rzepaku zachowują się ceny kukurydzy, za którą podobnie jak w ubiegłym tygodniu skupujący płacą minimalnie 590 zł/t, a maksymalnie 710 zł/t. Wyceny utrzymuje również owies, za który to maksymalnie kupujący są skłonni zapłacić 850 zł za tonę, ale minimalnie jest to poziom 600 zł za tonę.