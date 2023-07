Nieznaczne spadki zagościły na giełdy towarowe

Czwartkowe notowania w Paryżu i Chicago zakończyły się delikatnymi spadkami w przypadku większości zbóż i oleistych, na co wpływ miały lepsze perspektywy zbiorów.

W przypadku pszenicy po dużych wzrostach w środę, notowania czwartkowe zamknęły się nieco niżej. W Chicago notowania spadły o 16,25 centów do 658,00 centów/ buszel (221,83 EUR/t), na giełdzie Euronext kontrakt wrześniowy spadł o 0,25 EUR do 233,00 EUR/t.

Uwagę uczestników rynku cały czas przyciągają doniesienia o przewidywanych rosyjskich plonach, które niestety są dość niespójne. Niektóre z wczorajszych raportów mówiły, że warunki zbiorów nie były szczególnie dobre, a pierwsze plony były rozczarowujące. Jednocześnie jednak poinformowano również, że Agritel podniósł prognozę zbiorów w USA. Podniesiono również prognozę eksportu pszenicy z Rosji o 1,5 mln ton do 45,7 mln ton.

Niewielkim minusem zakończyły sesję w Paryżu również notowania kukurydzy, które spadły o 0,75 EUR do 227,50 EUR/t. Nieco lepiej prezentowała się sytuacja w Chicago, gdzie kukurydza wzrosła o 13,75 centów do 499,00 centów/buszel (180,24 EUR/t). Ten niewielki impuls wzrostowy był spowodowany wyższymi od oczekiwań produkcją etanolu, jednakże kukurydza cały czas pozostaje w trendzie spadkowym, gdyż ostatnie dobre prognozy dotyczące opadów deszczu w tzw. amerykańskim pasie kukurydzy raczej nie przyczynią się do wzrostów.

Z podobnych do kukurydzy powodów spadały wczoraj ceny oleistych, gdzie na giełdzie Euronext cena kontraktu sierpniowego spadła o 4,50 euro do 443,50 EUR/t. Na giełdzie CBoT w Chicago ceny soi spadły o 20,50 centów do 1448,25 centów/buszel (488,25 EUR/t).

Deszcz w niektórych częściach obszarów uprawy soi w USA w ciągu ostatnich kilku dni zmniejszył presję suszową. Podczas gdy prawie dwie trzecie areału soi w USA nadal było dotknięte suszą w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu jest to o trzy punkty procentowe mniej (60%).

Ponadto ogłoszono prognozę eksportu dla Brazylii, co zwiększy globalną podaż. Brazylia przyspieszyła tempo eksportu soi, aby zwolnić pojemność magazynową dla kukurydzy. Oczekuje się, że w bieżącym miesiącu wielkość eksportu wyniesie 9,44 mln ton, co przekroczy o jedną trzecią liczbę 7 mln ton z poprzedniego roku. Odbiło się to wczoraj na cenach.

