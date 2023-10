Na koniec miesiąca rynek pozostaje stabilny: Ceny zbóż 31.10.2023

Kończący się właśnie miesiąc nie wnosi zbyt wiele do sytuacji cenowej na krajowym rynku zbóż. Ceny pozostają stabilne, a nieznaczne zmiany w cennikach o 10-20 zł na tonie, czy to w górę czy w dół, nie przynoszą większych nadziei na zmianę sytuacji.

W kraju cały czas trwają zbiory kukurydzy i w zależności od regionu są one zaawansowane od 30 do 60 proc. To zaś sprawia, że to właśnie kukurydza jest cały czas na topie i w dużej mierze to głównie ona trafia do firm skupowych, co oczywiście nie wpływa korzystnie na ceny.

Na rynku są dość duże problemy z zakupem większych partii zbóż, zwłaszcza jęczmienia czy owsa. Ci, którzy nie muszą wstrzymują się ze sprzedażą zbóż, tym bardziej, że od połowy października wypłacane są zaliczki dopłat bezpośrednich, co nie sprzyja sprzedaży większych partii towaru.

Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. można otrzymać maksymalnie 1100 zł za tonę. Niestety ceny minimalne są dużo niższe i kształtują się na poziomie nawet 770 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 660 do 830 zł za tonę.

Nieznacznie wzrosły natomiast ceny jęczmienia zarówno paszowego jak i konsumpcyjnego. Ceny za jęczmień paszowy i rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 780 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 610 zł/t do nawet 850 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego jest wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 600 do maksymalnie jest to 750 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 560 do 690 zł/t, a paszowe od 530 do 650 zł/t. Nieznacznie wzrosły natomiast maksymalne ceny jakie płacone są za rzepak, za który maksymalnie można dostać 1810 zł/t, a minimalne ceny oscylują w granicach 1620 zł/t.

Niewiele zmienia się natomiast na rynku kukurydzy, gdzie maksymalną ceną za suchą kukurydzę jest 740 zł/t, a ceny minimalne wynoszą 610 zł/t. W przypadku mokrej kukurydzy (wilgotność 30 proc.) ceny wahają się w przedziale od 320 do 450 zł/t.