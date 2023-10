Minimalne ruchy cenowe w końcówce tygodnia: Ceny zbóż 26.10.2023

Kończący się tydzień przynosi pewną stabilizację w cennikach skupowych, ale na stosunkowo niskich poziomach. Handel ogranicza się obecnie właściwie do kukurydzy i niewiele innych gatunków zbóż trafia do punktów skupu.

Cały czas trwają intensywne zbiory kukurydzy co nie sprzyja podwyżkom jej cen, ale można zauważyć stabilizację cen jakie oferowane są rolnikom. Co prawda nie jest to duże pocieszenie, ponieważ ceny te znajdują się na rekordowo niskich poziomach, ale przynajmniej na razie jeśli chodzi o kukurydzę mokrą nie spadły poniżej 300 zł za tonę, a takie głosy o możliwych spadkach już się na rynku pojawiały.

Z pewnością dużym problemem dla kupujących pozostają zboża konsumpcyjne, których na rynku jest bardzo mało, a ci którzy takowe posiadają cały czas wstrzymują się ze sprzedażą w oczekiwaniu na lepsze ceny co powoli się materializuje, gdyż ceny zwłaszcza najlepszych jakościowo pszenic utrzymują stosunkowo wysokie poziomy lub nieśmiało podążają w górę.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. można otrzymać nawet 1120 zł za tonę. Niestety ceny minimalne są dużo niższe i kształtują się na poziomie nawet 770 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 660 do 840 zł za tonę.

Bez zmian w stosunku do początku tygodnia pozostają również stawki za jęczmień paszowy i rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 760 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 610 zł/t do nawet 840 zł/t. Od nieco wyższych wycen w stosunku do jęczmienia paszowego rozpoczynają się stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 600 do maksymalnie 750 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 560 do 690 zł/t, a paszowe od 530 do 650 zł/t. Niskie pozostają również ceny rzepaku. Minimalne ceny jakie skupujący oferują za rzepak i rozpoczynają się one od 1650 zł/t, a maksymalnie można dostać 1790 zł/t.

Na niskich poziomach zatrzymały się ceny kukurydzy i obecnie maksymalną ceną za suchą kukurydzę jest 740 zł/t, a ceny minimalne wynoszą 620 zł/t. W przypadku mokrej kukurydzy (wilgotność 30 proc.) ceny wahają się w przedziale od 320 do 430 zł/t.