Kupujący spodziewają się coraz większego ruchu w skupach: Ceny zbóż 26.01.2024

Kolejny już tydzień zarówno ruchy cenowe jak i ruch w punktach skupu wyglądają słabo, ponieważ trudno nazwać wahania cenowe o 10-20 zł na tonie w górę czy w dół jakimś konkretnym trendem. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 26.01.2024 r.?

Z rozmów ze sprzedającymi wynika, że obecnie ruch cały czas nie jest zbyt duży, choć spodziewają się oni, że w najbliższych tygodniach będzie się on mimo wszystko zwiększał, gdyż jeszcze sporo rolników posiada w swoich magazynach zboża i będą się oni powoli przygotowywać do kolejnego sezonu czyszcząc magazyny.

Jednakże na chwilę obecną jeszcze tego nie widać, a rolnicy cały czas czekają na nieco wyższe ceny. Niestety sytuacja na rynkach światowych, jak i nie przesadnie wielkie zapotrzebowanie ze strony krajowych przetwórców sprawiają, że sytuacja wygląda jak wygląda.

To wszystko sprawia, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1060 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 740 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 670 do 840 zł za tonę.

Dużych zmian nie widać także w przypadku jęczmienia i obecnie stawki rozpoczynają się od 600 zł/t., a maksymalną ceną jest natomiast obecnie 800 zł zboża paszowego. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 840 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 600 do maksymalnie jest to 730 zł/t.

Również w przypadku żyta nie widać znacznych ruchów cenowych i za żyto konsumpcyjne można dostać maksymalnie 650 zł, a ceną minimalną jest 530 zł/t, zaś ceny żyta paszowego znajdują się w przedziale od 500 do 620 zł/t. Nieznacznie w górę ruszył rzepak, ale dalej jego ceny oscylują na stosunkowo niskich poziomach i jego maksymalna cena znajduje się obecnie na poziomie 1900 zł/t, a minimalnie skupujący płacą 1700 zł/t.

Bez zmian rozpoczyna tydzień kukurydza, której minimalna cena wynosi obecnie 630 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 760 zł/t. Cały czas wysoko plasują się ceny za owies, którego na rynku wyraźnie brakuje i maksymalnie kupujący są skłonni zapłacić nawet 910 zł za tonę, ale minimalnie jest to poziom 620 zł za tonę.