Kukurydza cały czas tania, ale do gry wkracza KGS: Ceny zbóż 29.09.2023

Ceny większości zbóż na koniec miesiąca wykazują niewielką chęć do zmian i są one symboliczne lub nie ma ich wcale. Wyjątkiem jest tylko rzepak, a na rynku kukurydzy od przyszłego miesiąca być może coś drgnie za sprawą Krajowej Grupy Spożywczej.

Obecnie nie ma wielkiego ruchu w punktach skupu, gdyż ci którzy mieli zboże sprzedać już to zrobili, a reszta producentów czeka na lepsze ceny. Nie ma także dużego zainteresowania ze strony firm paszowych ponieważ są one dobrze zaopatrzone w surowiec, tym bardziej, że zaczął się okres zbioru kukurydzy ziarnowej i tej pojawia się w skupach coraz więcej.

Na chwilę obecną ceny mokrej kukurydzy nie uległy zmianie w porównaniu do początku tygodnia, ale w raz z początkiem przyszłego tygodnia sytuacja ta może się zmienić, gdyż do gry wkracza Krajowa Grupa Spożywcza, która prowadzić będzie skup interwencyjny kukurydzy. Warunki cenowe nie są jeszcze znane, ale pojawią się “na dniach” i być może z ofert znikną ceny na mokrą kukurydzę poniżej 400 zł za tonę. Czy tak będzie, przekonamy się w najbliższych dniach.

Przechodząc już do konkretów to w końcówce miesiąca ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 760 do 1070 zł za tonę. Jak zwykle najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie tak jak w ubiegłym tygodniu skupujący oferują ceny na poziomie od 670 do 800 zł za tonę.

Również stawki za jęczmień paszowy nie uległy zmianie i rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 780 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 840 zł/t. Na zbliżonych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 600 do 750 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 550 do 690 zł/t, a paszowe od 500 do 670 zł/t. Nieco więcej zadziało się w przypadku rzepaku którego ceny zauważalnie wzrosły. Minimalne stawki ponownie przebiły granicę 1700 zł/t i obecnie rozpoczynają się one od 1720 zł/t., a maksymalnie można dostać 1920 zł/t.

Cały czas niewiele dzieje się w przypadku kukurydzy, ale wspomniane wyżej działania KGS być może odmienią sytuację na tym rynku. Jednakże na chwilę obecną maksymalnie nie dostaniemy więcej niż 840 zł/t, a cena minimalna to zaledwie 700 zł/t. W przypadku tegorocznej mokrej kukurydzy stawki cały czas znajdują się w przedziale od 350 do 500 zł za tonę.