Hurtownię mięsa i wędlin zaatakował… człowiek – choinka

20 samochodów, stojących na parkingu przy hurtowni mięsa w podszczecińskich Warzymicach, uszkodził zamaskowany mężczyzna. Właściciel firmy prosi o pomoc w jego ujęciu.

Do zdarzenia doszło w nocy z 3 na 4 grudnia. Jak podaje Radio Szczecin, zamaskowany mężczyzna miał wówczas poprzecinać opony w pojazdach zaparkowanych przy firmie Madar, a by ukryć swoją tożsamość, do ubrania przyczepił między innymi… gałęzie drzew iglastych.

Właściciele firmy straty oszacowali na 60 tys. zł, a sprawę zgłosili policji. Wyznaczyli też nagrodę w wysokości 5 tys. zł za wskazanie sprawcy zniszczeń. Dziennikarzom Radia Szczecin powiedzieli też, że podczas przebijania opon napastnik dość mocno skaleczył się w rękę lewą, policja ma więc zabezpieczoną krew do badań. Są też ślady butów.