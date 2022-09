Hiszpania jest dwunastym europejskim krajem, w którym dostępny będzie w sprzedaży Halvetic – innowacyjny środek ochrony roślin w ofercie Ciech, bazujący na opatentowanej technologii BGT, umożliwiającej zmniejszenie ilości substancji czynnej nawet o 50 proc. na hektar – w porównaniu do istniejących standardów – przy zachowaniu wysokiej skuteczności preparatu.

Za dystrybucję produktu na nowym rynku będzie odpowiadała hiszpańska spółka Proplan, należąca do Grupy Ciech, zajmująca się rejestracją, produkcją i dystrybucją herbicydów, fungicydów, insektycydów i regulatorów wzrostu.

Halvetic to herbicyd na bazie glifosatu, oparty o innowacyjną i opatentowaną technologię BGT („Better Glyphosate Technology”), która pozwala na utrzymanie dotychczasowej wysokiej skuteczności substancji czynnej przy obniżeniu jej dawki na hektar o połowę, w porównaniu do istniejących standardów.

Halvetic to również odpowiedź Grupy Ciech na wyzwania związane z transformacją rolnictwa zgodną z założeniami unijnej strategii „Od pola do stołu”, polegającej na ograniczeniu stosowania środków ochrony roślin o 50 proc. do 2030 roku. Europejskie regulacje oznaczają bowiem wzrost zapotrzebowania na nowe produkty cechujące się większą efektywnością i skutecznością działania.

W 2021 roku Halvetic zanotował bardzo udany debiut w Polsce, wzmacniając pozycję Ciech Sarzyna w segmencie glifosatu, w którym spółka ma udział na poziomie ok. 50 proc. Strategia rozwoju tej marki przewiduje przy tym intensywną ekspansję zagraniczną, stąd też w ciągu zaledwie roku produkt uzyskał pozwolenia na wprowadzenie do obrotu m.in. w Rumunii, na Łotwie i Litwie, w Grecji, a ostatnio także na Słowacji i w Hiszpanii. Procesy rejestracji produktu na kolejnych europejskich i światowych rynkach są już w toku.

– Hiszpania jest dla nas kluczowym rynkiem nie tylko ze względu na wielkość, ale także z uwagi na obecność Proplanu – hiszpańskiego dystrybutora środków ochrony roślin działającego od blisko 20 lat, który w 2018 roku został przejęty przez Grupę Ciech. Proplan działa na południu Europy, w północnej Afryce i Ameryce Południowej, co z pewnością umożliwi nam skuteczniejszą ekspansję Halvetic w tych regionach świata. Jednocześnie, ten innowacyjny produkt pozwoli na dalszy rozwój biznesu Agro Ciech i zwiększenie udziału naszej sprzedaży poza Polską – docelowo do ok. 50 proc. w kolejnych latach – mówi Wojciech Babski, Prezes Zarządu Ciech Sarzyna i szef biznesu Grupy Agro

Wielkość rynku glifosatu szacowana jest w Hiszpanii na ok. 50 mln dolarów, a w całej Europie – na ok. 440 mln dolarów. W Ameryce Północnej i Południowej wartości te wynoszą odpowiednio 1 mld dolarów i blisko 2 mld dolarów, w Afryce natomiast – ponad 100 mln dolarów.

Choć specyfika upraw na Półwyspie Iberyjskim i w Europie Środkowej znacząco się różni, to podczas testów polowych przeprowadzonych w Hiszpanii Halvetic wykazał wysoką skuteczność. Tamtejsi rolnicy zyskają niebawem możliwość stosowania tego środka do upraw winorośli, oliwek, a także owoców cytrusowych.

Odpowiedzialna za dystrybucję Halvetic w Hiszpanii spółka Proplan ma w swoim portfelu ok. 200 rejestracji produktów w 45 krajach. Na jej ofertę składają się herbicydy, insektycydy, fungicydy i regulatory wzrostu. Spółka prowadzi swoje działania głównie na Półwyspie Iberyjskim, w basenie Morza Śródziemnego (Włochy, Francja, Grecja) oraz w Północnej Afryce – przede wszystkim w Maroku, Algierii i Egipcie.

W ramach strategii Grupy na lata 2022-2024, w biznesie Agro planuje się m.in. wprowadzanie kolejnych innowacyjnych produktów i oferowanie nowoczesnych usług dla rolników, opracowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi.