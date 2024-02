Festiwal spadków trwa w najlepsze: Ceny zbóż 16.02.2024

Wydawać by się mogło, że osiągnęliśmy już dno na krajowym rynku zbóż. Okazuje się jednak, że jest ono systematycznie pogłębiane i nie wiadomo w którym miejscu mogą zatrzymać się spadki cen. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 16.02.2023 r.?

Sytuacja na rynku krajowym robi się coraz bardziej dramatyczna, ponieważ cały czas notujemy spadki cen zbóż i niezbyt widać, aby sytuacja mogła ulec gwałtownej zmianie. Coraz szybciej zbliżamy się do kolejnych żniw, a wielu rolników ma jeszcze w swoich magazynach całkiem duże zapasy.

Problemem staje się również sprzedaż, ponieważ nawet jeśli ktoś chciałby sprzedać zboże w tym momencie to w większości przypadków nie może tego zrobić „od ręki” a potrzeba tygodnia lub nawet kilku, żeby firma skupowa je odebrała. Wynika to z faktu, jak tłumaczą skupujący, że oni również mają problemy z odsprzedażą zbóż dalej.

Taka sytuacja sprawia, że nawet za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach nie dostaniemy więcej jak 960 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 660 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 610 do 750 zł za tonę.

Na koniec tygodnia ustabilizowały się nieco stawki za jęczmień i w przypadku jęczmienia paszowego rozpoczynają się od 550 zł/t., a maksymalną ceną jest natomiast obecnie 740 zł/t. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 580 zł/t do nawet 780 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 560 do maksymalnie jest to 680 zł/t.

Nieznacznie w dół poszły natomiast wyceny żyta i tak za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 470 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 580 zł/t. Nie zmieniły się natomiast stawki za żyto konsumpcyjne i za nie można dostać maksymalnie 630 zł, a ceną minimalną jest 520 zł/t. Nieznacznie spadły również minimalne ceny płacone za rzepak na koniec tygodnia i minimalnie skupujący płacą 1650 zł/t, a maksymalnie kupujący są skłonni zapłacić 1810 zł/t.

Na niskich poziomach kończ tydzień również kukurydza, której ceny przebiły poziom 600 zł/t i obecnie minimalnie jest to poziomu 590 zł/t, a maksymalnie jest to 720 zł/t. Spadkom nie oparł się również poszukiwany na rynku owies i maksymalnie kupujący są skłonni zapłacić 850 zł za tonę, ale minimalnie jest to poziom 600 zł za tonę.