Co przynosi nowy rok na rynku zbóż? Ceny zbóż 02.01.2024

Rynek zbóż po świątecznym odpoczynku nie wrócił jeszcze na swoje tory i obecnie zarówno ruchy cenowe jak i ruch w skupach są bardzo niewielkie.

Firmy skupowe w obecnej chwili w znakomitej większości realizują wcześniej zawarte kontrakty na odbiory zbóż, a dopływ nowych sprzedających jest bardzo niewielki. Jak usłyszeliśmy w skupach, sytuacja ta będzie się najpewniej zmieniać w kolejnych tygodniach i im bliżej będzie do wiosny, tym sprzedających powinno być więcej.

Problemem pozostają cały czas dwie kwestie. Pierwszą jest niewielka podaż zbóż w jakości konsumpcyjnej i tutaj sytuacja nie ulegnie prawdopodobnie zbyt dużym zmianom ze względu na to, jak wyglądał miniony sezon, a drugą są w ogóle trudności z dostępnością większych partii zbóż. Jednak jak twierdzą skupujący, tutaj sytuacja powinna się poprawić w miarę zbliżania się do momentu rozpoczynania wiosennych prac polowych.

To wszystko to powoduje, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1060 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 750 zł/t i ta minimalna cena obowiązuje już od wielu tygodni. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 650 do 830 zł za tonę.

Wielkich zmian nie widać także w przypadku jęczmienia paszowego i obecnie stawki rozpoczynają się od 570 zł/t., a maksymalną ceną jest natomiast obecnie 790 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 840 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 550 do maksymalnie jest to 750 zł/t.

Dużych ruchów nie widać również w przypadku żyta. Za żyto konsumpcyjne można dostać 660 zł, a ceną minimalną jest dalej 510 zł/t. Większym zmianom nie uległy natomiast ceny żyta paszowego, ponieważ trudno nazwać spadek o 5 zł na tonie jakimś dużym ruchem cenowym. Obecnie ceny tego gatunku wahają się w przedziale od 490 do 610 zł/t. Nie zmieniły się z kolei ceny jakie skupujący płacą za rzepak i jego minimalna cena znajduje się obecnie na poziomie 1650 zł/t, a maksymalnie można za niego otrzymać 1850 zł/t.

Tylko nieznacznie z kolei wzrosła cena kukurydzy. Co prawda wzrost o 10 zł na tonie nie jest imponujący, ale na tle rynku to zawsze coś. Maksymalną ceną za nią jest 760 zł/t, a ceny minimalne dalej wynoszą 620 zł/t.