Ceny zbóż na giełdach światowych szorują po dnie

Nowy tydzień nie rozpoczął się mieszanie dla większości towarów notowanych na światowych rynkach towarowych. W Europie spadały ceny pszenicy, rzepaku i kukurydzy, a w USA odnotowano niewielkie wzrosty tych gatunków.

Handel pszenicą na Matif rozpoczął tydzień głównie od strat. Najczęściej notowany majowy kontrakt spadł o 1 EUR do 198,50 EUR/t. Natomiast na CBoT kontrakt majowy wzrósł o 5,75 centów/buszel (195 EUR/t). Pszenica w USA była wspierana przez odbicie cen kukurydzy i soi, a w Europie handel był zdominowany przez spadające ceny eksportu w Rosji i ponowne umocnienie euro. Z drugiej strony, obecnie realizowane są szybkie dostawy pszenicy do Chin i Maroka z Francji , co wspiera ceny na rynku spot.

Z kolei w przypadku kukurydzy rynek w Chicago był w stanie nieco oddalić się od minimów osiągniętych w piątek i najczęściej handlowany majowy kontrakt zamknął się na CBoT zyskiem 8 centów przy cenie 421,5 centów/buszel (153 EUR/t). Na giełdzie Matif najczęściej notowany kontrakt czerwcowy spadł o 3,50 EUR do 168,50 EUR/t.

Ponieważ obroty kukurydzą znajdowały się na najniższym poziomie od ponad trzech lat to inwestorzy wykorzystali okazję do zajmowania krótkich pozycji . Fundusze i instytucje kredytowe w dalszym ciągu utrzymują ogromne pozycje krótkie, które przekroczyły 341 tys. pozycji i pobiły tym samym rekord z kwietnia 2019 r.

Niezbyt dużo działo się z kolei w przypadku oleistych. W poniedziałek kontrakty terminowe na rzepak na giełdzie Matif zamknęły się zasadniczo bez zmian. Kontrakt majowy stracił 0,75 EUR i spadł do poziomu 407,50 EUR/t. Natomiast na CBoT rynek soi odbił się po piątkowym najniższym poziomie od trzech lat i cena kontraktu majowego wzrosła o 3,5 centa do 1145,25 centów/buszel. Rynek w tym przypadku wspierają pogarszające się perspektywy produkcyjne w Brazylii . Oczekuje się, że zbiory soi w sezonie 2023/24 wyniosą 147,7 mln ton, podała w poniedziałek firma konsultingowa AgRural , obniżając styczniową prognozę wynoszącą 150,1 mln ton.

źródło: Kaack