Ceny kukurydzy szorują po dnie: Ceny zbóż 20.10.2023

Wystarczyło tylko kilka dni i pod koniec tygodnia notujemy kolejne spadki na rynku kukurydzy. Spadają stawki zarówno w przypadku ziarna suchego jak i mokrego.

Obecnie ze względu na pełnię zbiorów kukurydzy najwięcej dzieje się właśnie na tym rynku, ale nie są to dobre informacje dla rolników. Ceny zarówno mokrej jak i suchej kukurydzy ponownie spadają i ciężko już znaleźć oferty kupna suchej kukurydzy, które przekraczałyby 800 zł za tonę.

Równie źle jest w przypadku sprzedaży na mokro i tutaj jedynym ratunkiem w wielu przypadkach jest to, że zbierane obecnie ziarno jest bardzo suche i jego wilgotność w wielu przypadkach nie przekracza 25 proc., a to wiąże się z dopłatami do finalnie otrzymywanej przez rolników ceny.

Tylko nieznaczne ruchy cenowe w górę odnotowujemy w przypadku najlepszych pszenic konsumpcyjnych, gdzie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. można obecnie otrzymać nawet 1100 zł za tonę. Niestety ceny minimalne są dużo niższe i kształtują się na poziomie nawet 760 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 660 do 820 zł za tonę.

Bez zmian w stosunku do początku tygodnia pozostają również stawki za jęczmień paszowy i rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 770 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 840 zł/t. Od nieco wyższych wycen w stosunku do jęczmienia paszowego rozpoczynają się stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 600 do maksymalnie 740 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 550 do 700 zł/t, a paszowe od 530 do 640 zł/t. Na koniec tygodnia spadły również minimalne ceny jakie skupujący oferują za rzepak i rozpoczynają się one od 1630 zł/t, a maksymalne stawki nie uległy zmianie i wynoszą 1800 zł/t.

Z kolei w przypadku kukurydzy ceny ponownie spadają z i tak już niskich poziomów. Podczas gdy na początku tygodnia można było jeszcze spotkać stawki za suchą kukurydzę przekraczające 800 zł/t, tak w tym momencie maksymalnie można uzyskać 790 zł/t, a ceny minimalne wynoszą 650 zł/t. W przypadku mokrej kukurydzy (wilgotność 30 proc.) ceny także spadły i wahają się w przedziale od 350 do 440 zł/t.