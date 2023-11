Ceny kukurydzy stabilizują się na bardzo niskich poziomach: Ceny zbóż 03.11.2023

Koniec tygodnia nie przynosi właściwie żadnych zmian w cennikach skupowych, a handel w głównej mierze ogranicza się obecnie do kukurydzy, inne gatunki zbóż pojawiają się w skupach rzadko.

W chwili obecnej znajdujemy się już w końcówce żniw kukurydzianych i jedynym plusem jest to, że w analizowanych przez nas skupach ceny kukurydzy mokrej przestały spadać. To pociąga za sobą również stabilizację cen kukurydzy suchej. Poziomy te nie są z pewnością zbyt satysfakcjonujące dla rolników, zwłaszcza patrząc na koszty jakie trzeba było ponieść w obecnym sezonie, ale dają nadzieję na być może jakieś powolne wzrosty, choć oczywiście nie ma co liczyć, że ceny osiągną poziomy ubiegłoroczne.

W przypadku pozostałych zbóż, ze względu na to, że trwają cały czas wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich i pieniądze spływają do gospodarstw, rolnicy nie są zbyt chętni do sprzedaży większych partii zbóż. Jednakże ten zastój w skupach nie przekłada się właściwie wcale na wyższe ceny.

Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. można otrzymać maksymalnie 1110 zł za tonę. Niestety ceny minimalne są dużo niższe i kształtują się na poziomie nawet 770 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej która również nie uległa istotnym zmianom i obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 660 do 840 zł za tonę.

Dużych zmian nie widać również w przypadku jęczmienia zarówno paszowego jak i konsumpcyjnego. Ceny za jęczmień paszowy i rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 800 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 610 zł/t do nawet 860 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego jest wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 600 do maksymalnie jest to 750 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 560 do 680 zł/t, a paszowe od 520 do 650 zł/t. Niewielkie ruch cenowe notujemy również na rzepaku, gdzie stawki nieznacznie wzrosły i maksymalne ceny jakie płacone są za rzepak to obecnie 1860 zł/t, a minimalne ceny oscylują w granicach 1630 zł/t.

Wielkich zmian nie ma również w przypadku kukurydzy i obecnie maksymalną ceną za suchą kukurydzę jest 740 zł/t, a ceny minimalne wynoszą 610 zł/t. W przypadku mokrej kukurydzy (wilgotność 30 proc.) ceny wahają się w przedziale od 340 do 450 zł/t.