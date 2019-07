Kompletne żniwa z marką New Holland

Podczas tegorocznych żniwnych pokazów marki New Holland można było zobaczyć w akcji kombajny: CX 6.80, CX 8.9 i TC 5.70, zestawy ciągnikowo-prasowe oraz maszyny uprawowe. Nowością, wzbudzającą spore zainteresowanie, był system GSM II w ciągniku T6.155 Dynamic Command.

Firma New Holland wraz z autoryzowanym dealerem marki – Agros Wrońscy – w okolicach Szonowic (woj. śląskie, powiat raciborski) zorganizowała żniwne pokazy polowe. Prezentacja odbyła się 9 lipca br., pod nazwą „Żniwa po polsku”. Była ona tym bardziej adekwatna do sytuacji, ponieważ większość maszyn (kombajny, prasy, maszyny towarzyszące) produkowane są w polskich fabrykach usytuowanych w Płocku i Kutnie. Organizatorzy przedstawili w dynamicznych pokazach dwa kombajny oraz omówili trzeci, który został statycznie zaprezentowany. Na polu pracowały dwa zestawy ciągnikowo-prasowe oraz ciągnik z ładowaczem czołowym. Na pokazach można było zobaczyć również pracę maszyn towarzyszących, takich jak agregat ścierniskowo-uprawowy STC 300 RS i pług obrotowy PMH 41080. Nowością, która wzbudzała ciekawość obecnych na pokazach gości, był system GSM II w skrzyni biegów Dynamic Command w ciagnikuT6.155.

– Celem spotkania jest pokazanie klientom, że marka New Holland posiada najszerszą gamę produktów na rynku. Jesteśmy w stanie przeprowadzić kompletne żniwa przy użyciu naszych maszyn – mówił Łukasz Chęciński, Marketing Manager New Holland.

Kombajny CX 6.80, CX 8.9 i TC 5.70 w akcji

Podczas pracy na polu, można było sprawdzić kombajn CX 6.80, który od lutego br. jest produkowany w Płocku. Jest to maszyna z silnikiem o mocy maksymalnej 300 KM. W zaprezentowanej maszynie zamontowany jest stały kosz sitowy (w ofercie dostępne są również wersje z poziomowanym koszem). Model CX 6.80 w standardzie wyposażony jest w system Opti-Fan™, automatycznie zmieniający prędkość wentylatora w zależności od tego, czy maszyna podjeżdża, czy zjeżdża ze wzniesienia. W kombajnie znajdziemy też układ Opti-Thresh™ pozwalający na dostosowanie parametrów roboczych do poziomu dojrzałości zbóż i wielkości przerobu poprzez zmianę położenia tylnej części klepiska. Natomiast układ Multi-Thresh™ gwarantuje bardzo dobry zbiór różnych gatunków zbóż i zapewnia kontynuację żniw przy różnym stopniu wilgotności uprawy roślinnej.

Z prezentowaną maszyną zestawiono 6-metrowy heder zbożowy VARIFEED™ z wysuwanym stołem. Prezentacja na polu udowodniła, że jest to doskonałe rozwiązanie w trudnych warunkach, zwłaszcza w miejscach z wyległym zbożem. W prezentowanym modelu zainstalowano zbiornik ziarna o pojemności 9300 l. Gwarantuje on dłuższy czas pracy pomiędzy wyładunkami.

– Zdecydowana większość klientów New Holland w Polsce wybiera kombajny z serii CX 5 i CX 6. Modele te są dedykowane dla gospodarstw do 300 ha. Maszyny mogą pracować z wydajnością do 3 ha na godzinę – przekonywał Artur Bednarczuk, specjalista ds. kombajnów New Holland Polska.

Kolejną maszyną, której zalety można było ocenić podczas pracy na polu, był kombajn CX 8.90. Maszyna wyposażona jest w silnik o maksymalnej mocy 460 KM, spełniający wymagania normy emisji spalin Stage 5. Model ma zbiornik na ziarno o imponującej pojemności 12 500 litrów oraz nowoczesny układ czyszczący. System Opti-Clean™ poprawia wydajność czyszczenia nawet o 20%. W tym modelu również zastosowano system Opti-Fan™. Model był prezentowany w zestawie z hederem 7,6 m. Ciekawostką jest, że przenośnik pochyły ma regulację mechaniczną pochylenia przedniej części czoła przenośnika, co umożliwia dostosowanie kąta, pod jakim heder ma pracować. Prezentowaną maszynę zaopatrzono w poziomowany kosz sitowy, co rewelacyjnie sprawdziło się na terenie pagórkowatym. Podobnie, jak napęd na cztery koła. Silniki hydrostatyczne w piastach tylnych kół dodatkowo poprawiały trakcję maszyny w tych trudnych warunkach. Rura wyładowcza w przedstawianym kombajnie ma długość 6.8 m.

Trzecim z prezentowanych modeli był kombajn TC 5.70. Maszyna jest wyposażona w silnik o normie emisji spalin Euro Tier 4B, pojemności 4,5 l i mocy maksymalnej 175 KM. Jest to jeden z najprostszych modeli, który, jak zapewniał Artur Bednarczuk, cieszy się nadal dużym zainteresowaniem na polskim rynku. Model jest dedykowany dla gospodarstw do 150 ha.

Nowość w skrzyni biegów T 6.155

Z gamy ciągników żółto-niebieskiego producenta, największym zainteresowaniem w czasie pokazów, cieszył się model T 6.155 z 4-cylindrowym silnikiem i przekładnią Dynamic Command. Miała ona swoją premierę w ubiegłym roku, jednak New Holland wciąż wdraża w niej coraz to nowsze udogodnienia. W tym sezonie, nowością jest udoskonalenie jej o nowy system GSM II. Polega on na zarządzaniu prędkością jazdy podczas pracy. GSM posiada 3 tryby pracy: polowy, drogowy i WOM. W dwóch pierwszych, priorytetem jest prędkość docelowa silnika. W ostatnim z wymienionych, najważniejsza jest prędkość WOM. Istotne jest, że skrzynia sama dobiera bieg, aby utrzymać podaną przez operatora prędkość i obroty silnika. Celem jest zoptymalizowanie wydajności i zużycia paliwa przy mniejszym nakładzie pracy operatora. Dodatkowo, model T 6.155 ma opcje Super Steer (wychylny most, który powoduje lepszy promień skrętu) i Custom Steer (pozwalający na redukcję obrotów kierownicą w celu maksymalnego skrętu kół).

Prasy: zmiennokomorowa i walcowa

Na tegorocznych pokazach żniwnych, New Holland zaprezentował prasę zmiennokomorową Roll Belt 150. z docinaczem 15-nożowym. Maszyna jest dedykowana do pracy przy suchym materiale, takim jak słoma. Umożliwia formowanie bel od 90 do 150 cm. Na pokazach prasowany był jęczmień, którego nie trzeba było ciąć za pomocą docinacza nożowego. Prasa radziła sobie bardzo dobrze w tych warunkach, tworząc kształtne, ładne bele.

Drugą z przedstawionych maszyn była prasa walcowa Roll Baler 125. Można nią prasować nawet bardzo suchy materiał (jaki był dostępny podczas pokazów).

