Traktor wpadł do rowu, kierowca zginął. Dramat pod Obornikami

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 23 sierpnia podczas prac polowych, prowadzonych w wielkopolskiej miejscowości Studzieniec.

Strażacy z Obornik i okolic zostali wezwani na pomoc kilka minut po godzinie 10. Na miejscu stwierdzili, że podczas prac polowych doszło do wpadnięcia ciągnika rolniczego John Deere do rowu melioracyjnego i przewrócenia się maszyny do góry kołami. Nieprzytomny kierowca reanimowany był przez świadków zdarzenia na pobliskim polu. Pomimo wysiłków, podjętych także przez strażaków oraz ratowników medycznych, 44–letni mężczyzna zmarł.

Przebieg zdarzenia i przyczyny śmierci traktorzysty wyjaśniane będą pod nadzorem prokuratury.