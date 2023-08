Tragedia w Świętokrzyskiem. Rolnik zginął pod kombajnem

Tragicznie zakończyły się żniwa w gminie Busko – Zdrój. W wyniku obrażeń spowodowanych najechaniem przez kombajn śmierć poniósł 64–letni mężczyzna.

Jak informuje Policja Świętokrzyska, jego ciało zostało znalezione przez przygodnego świadka w miniony czwartek. Jak się później okazało, mężczyzna wyszedł z domu i od wtorku był poszukiwany przez rodzinę. Na miejscu policjanci zabezpieczyli znalezione ślady, które później dokładnie przenalizowali.

W wyniku prowadzonych czynności, zatrzymano 65–letniego operatora kombajnu zbożowego oraz 60–letniego kierowcę traktora. Jak ustalili śledczy, obaj mężczyźni wraz z denatem brali udział w żniwach. 64–latek miał wejść na pracujący kombajn i z niego spaść, a wskutek najechania przez pracującą maszynę doznał rozległych obrażeń, skutkujących śmiercią. Wszystko wskazuje na to, że kombajnista oraz traktorzysta wiedzieli co się stało, ale żaden z nich nie udzielił mu pomocy, nikt nie powiadomił służb ratunkowych. Śledczy podejrzewają, że do zdarzenia mógł przyczynić się alkohol. Ustalili, że co najmniej dwie osoby spożywały go podczas prac polowych.

Każdemu z zatrzymanych grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.