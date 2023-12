Rolnicy czekają na obniżki cen. Czy to dobra strategia? Ceny nawozów 14.12.2023

Kolejny tydzień nie przynosi większych zmian na rynku cen nawozów mineralnych, a zainteresowanie zakupami pozostaje na niskim poziomie, ponieważ rolnicy nadal oczekują obniżek cen. Nasuwa się pytanie czy obrana strategia wpłynie korzystnie na zakup niezbędnych składników pokarmowych zawartych w nawozach w nadchodzących miesiącach.

Poniżej przedstawiamy cotygodniową analizę rynku krajowego i światowego nawozów granulowanych oraz aktualne ceny w punktach sprzedaży.

Produkcja krajowa

W najnowszej publikacji Arkadiusza Zalewskiego z ERIGŻ-PIB na portalu linkedin został przedstawiony wykres prezentujący spadek produkcji nawozów mineralnych w Polsce w latach 2021-2023. Produkcja krajowa nawozów fosforowych zmniejszyła się aż o 55%, potasowych o 49%, a azotowych odnotowany został wzrost prawie 2% w czystym składniku. Przypuszczalnie liczby te nikogo nie dziwią, ponieważ w bieżącym roku na próżno można było szukać Polidapu, którego producentem jest Grupa Azoty, a dostępność nawozów wieloskładnikowych z Polic w październiku była znikoma, kiedy zapotrzebowanie na nawozy NPK było największe. Nie mniej tendencja produkcji jest wzrostowa, choć nadal znacznie niższa niż w analogicznym okresie w roku 2021.

Grupa Azoty przedstawiła wolumeny produkcji za listopad 2023r., gdzie wstępnie oszacowano wzrost produkcji nawozów azotowych o 37tys. ton w porównaniu do października br., co daje ilość 282 tys. ton. Rok do roku w analogicznym okresie (miesiąc listopad) wzrost jest na poziomie 10tys. ton.

Ceny fosforu na świecie i w kraju

Ceny importowanego fosforanu amonu (DAP) ponownie zostały podniesione +5 euro/t do ceny z ubiegłego tygodnia – podaje agrarheute.com. We wrześniu cena fosforanu wynosiła 580 euro/t, obecnie 60 euro więcej. Dostępny w punktach sprzedaży Super FOS DAR (40%P) oscyluje w przedziale 3180-3290zł/t brutto, a więc średnio potaniał o 50zł/t brutto.

Który nawóz potasowy wybrać?

Ceny nawozów potasowych od końca listopada pozostają niezmienne. Sól potasowa, której cena czystego składnika wypada najkorzystniej na tle innych nawozów potasowych obecnie kosztuje 2350zł/t netto, czyli bez zmian. Korn-Kali w bieżącym tygodniu taniej średnio o 55zł/t.

Wykaz cen czystego składnika w nawozach potasowych:

Nawóz Zawartość % K 2 O Cena czystego składnika za 1kg Sól Potasowa 60 3,92zł Korn-Kali 40 4,74zł Siarczan potasu 50 7,58zł

Mocznik w 2024 roku

Według analizy Argus Media ceny mocznika będą spadać do lutego przyszłego roku, aż do ustabilizowania się w I kwartale 2024. W drugim kwartale przewidywana jest tendencja wzrostowa cen wraz ze wzrostem popytu w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Z kolei w trzecim kwartale wraz ze spadkiem popytu ceny mają zostać obniżone. Koszty produkcji nawozów azotowych ściśle związane są z cenami gazu ziemnego, które nadal są wysokie. Popyt, który zazwyczaj napędzają kraje takie jak Brazylia, Indie czy Chiny jest również słaby.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych z kilkunastu punktów sprzedaży:

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 2081 (bez zmian) Zaksan 32 Brak dostępności ANVISTAR 34N 2060,50 (wzrost ceny +4zł/t) Salmag 1685 (bez zmian) Canwil 1723 (spadek ceny -95zł/t)* RSM 32 1742 (spadek ceny -24zł/t) RSM 28 1582 (spadek ceny -17zł/t)* RSM 26N+3S 1565,50 (bez zmian)* Pulan 34,4 2061 (bez zmian) Mocznik Pulrea NBPT 2462,30 (wzrost ceny +12zł/t) Holist agro PK 15-30 3132 (bez zmian)* Polifoska 5 Brak dostępności Polifoska 6 3327 (wzrost ceny +3zł/t) Polifoska 8 3335 (bez zmian) Amofoska 4-16-18 2471,30 (spadek ceny -22zł/t) Amofoska 5-10-25 2630 (bez zmian)* Korn-Kali 1895 (spadek ceny -55zł/t) Sól Potasowa 2330 (bez zmian) Fosforan amonu DAP 18-46 3450 (wzrost ceny +60zł/t) Polidap 18-46 3542 (bez zmian)* Super FOS DAR 40 3235 (spadek ceny -50zł/t)

*ograniczona dostępność