Przewidywania stają się rzeczywistością. Ceny nawozów 02.12.2023

Ubiegłotygodniowe rozważania związane ze zmianą kierunku cen mocznika stały się rzeczywistością. W bieżącym tygodniu odnotowane zostały kolejne obniżki zarówno na Bliskim Wschodzie jak i w Europie. W dużym stopniu to spadek popytu wpływa na te różnice.

W Polsce ceny mocznika importowanego z inhibitorem szacowane są w okolicach 1950zł/t brutto w hurcie, co mogłoby przełożyć się na ceny pozostałych nawozów azotowych, niemniej ceny detaliczne pozostają niemalże na stałym poziomie. Mocznik granulowany produkcji GA pomimo odnotowanej obniżki nadal pozostaje dużo droższy niż import.

Jak przekazuje portal agrarheute.com, ceny mocznika nadal będą znacząco spadać.

Poniżej przedstawiamy ceny nawozów azotowych na początku grudnia:

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 2100 (wzrost ceny +17zł/t) Zaksan 32 2094,6 (spadek ceny -38,40zł/t) ANVISTAR 34N 2086,40 (spadek ceny -17zł/t) Salmag 1695,20 (wzrost ceny +5zł/t) Canwil 1818 RSM 32 1781,10 (spadek ceny -13zł/t) RSM 28 1599 RSM 26N+3S 1572,20 (spadek ceny -25zł/t) Pulan 34,4 2061,30 (spadek ceny -31zł/t) Mocznik Pulrea NBPT 2460,50 (spadek ceny -31zł/t)

Reasumując, do połowy ubiegłego miesiąca ceny poszły w górę o średnio 58zł/t na saletrę z Kędzierzyna (zawartość azotu 32%) oraz 85zł/t na saletrę puławską. Z końcem miesiąca odnotowujemy, że nawozy te powróciły do stanu z początku listopada. Zaksan 33,5 czy RSM 32 są droższe niż ceny wyjściowe z początku listopada, a RSM 26N+3S jest tańszy o 90zł/t w odniesieniu do początku miesiąca. Mocznik zdrożał o 32zł/t.

Na rynku nawozów fosforowych widoczny spadek ceny popularnego Fosforanu amonu (DAP) 18-46. Do cennika Agrochem Puławy powrócił POLIDAP produkcji Grupy Azoty, lecz w analizowanych punktach sprzedaży nawóz ten nadal nie jest dostępny.

Poniżej przedstawiamy ceny nawozów wieloskładnikowych, fosforowych oraz potasowych na początku grudnia:

Nawóz Cena brutto (zł/t) Holist agro PK 15-30 3120,40 (cena bez zmian) Polifoska 5 Brak dostępności Polifoska 6 3290,47 (wzrost ceny +26zł/t) Polifoska 8 3265,10 (spadek ceny -60zł/t) Amofoska 4-16-18 2490,50 (spadek ceny -77zł/t) Amofoska 5-10-25 2629,80 Korn-Kali 1949 (cena bez zmian) Sól Potasowa 2329,50 (wzrost ceny +47zł/t) Fosforan amonu DAP 18-46 3389 (spadek ceny -159zł/t) Polidap 18-46 3488,4* Super FOS DAR 40 3128,45 (wzrost ceny +20zł/t)

*ograniczona dostępność

U wszystkich dystrybutorów, z którymi się kontaktowaliśmy, dostępna jest Polifoska 6, a odnotowany wzrost spowodowany jest rozbieżnościami cen u dystrybutorów. Polifoska 8 dostępna jest w połowie analizowanych punktach sprzedaży, lecz wszędzie odnotowaliśmy obniżki cen. Istotne jest zatem, aby przed dokonaniem zakupów, porównywać ceny nawozów.