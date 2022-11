Polacy cenią spożywcze sieci handlowe. Które najbardziej?

W ramach III edycji programu „BLIX AWARDS – Wybór Konsumentów” blisko 120 tys. Polaków przez 7 miesięcy decydowało o tym, które sieci handlowe powinny zostać nagrodzone w kategorii „Zdrowa żywność – oferta roku”. Zdecydowali, że Lidl Polska, Carrefour Market, Carrefour Hipermarket oraz Carrefour Express mają najlepsze oferty produktów bio, eco i organic.

Wręczone nagrody w kategorii „Zdrowa żywność – oferta roku są częścią III edycji programu „BLIX AWARDS – Wybór Konsumentów”, w której to organizatorzy zebrali i przeanalizowali opinie blisko 120 tys. Polaków. Jak zaznacza Marcin Lenkiewicz, jeden z członków kapituły, cały zespół mocno koncentrował się na tym, aby z ogromniej liczby głosów wyłonić faktyczną opinię polskiego konsumenta na temat jakości ofert produktów bio, eco i organic. I tak w grupie dyskontów laureatem została sieć Lidl Polska.

– Od lat edukujemy naszych klientów w zakresie świadomego odżywiania. Dbamy o to, by w naszych sklepach mieli oni dostęp do zdrowej żywności. Stale rozszerzamy ofertę produktów z kategorii bio, promujemy je także podczas specjalnych tygodni tematycznych. W Lidl Polska produkty bio są dostępne w niemal każdej grupie towarowej. Możemy wymienić m.in. pieczywo, oliwy, makarony, owoce i warzywa, jogurty, śmietany, dżemy, jaja i wiele innych – powiedział Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications and CSR z Lidl Polska.

W segmencie supermarketów wygrała sieć Carrefour Market. Wśród hipermarketów zwyciężył Carrefour Hipermarket, a w grupie convenience – Carrefour Express.

– Niezwykle cieszą nas trzy nagrody, jakie otrzymaliśmy w kategorii „Zdrowa żywność – oferta roku”. Jest to dla nas tym cenniejsze wyróżnienie, że demokratyzacja żywności ekologicznej stanowi jeden z filarów strategii transformacji żywieniowej realizowanej przez sieć Carrefour na całym świecie. Obserwujemy duże zainteresowanie klientów produktami bio, dlatego planujemy nadal konsekwentnie inwestować w naszą ofertę w tym obszarze. Zależy nam na tym, aby zdrowa żywność, pochodząca z ekologicznej produkcji, a także artykuły bio do pielęgnacji ciała były łatwo dostępne i przystępne cenowo dla konsumentów z całej Polski – podkreślił Piotr Lubiewa-Wieleżyński, dyrektor działu rozwoju formatów i konceptów handlowych Carrefour Polska.

Oprócz głównych nagród organizatorzy zdecydowali o przyznaniu specjalnego wyróżnienia w grupie supermarketów. Otrzymała je sieć Intermarché za rozbudowaną ofertę zdrowej żywności i mocno zauważalne na rynku promowanie zdrowego stylu życia. Jak wyjaśnia Tomasz Jabłoński, przewodniczący kapituły, docenione zostało eksponowanie w gazetkach produktów z kategorii bio oraz eko. Ponadto zauważono, że dużą popularnością wśród konsumentów cieszy się sekcja „Od rolnika do koszyka”.