Mniej uprawiany i mniej  wydajemy na jedzenie bio

Przeciętny Polak rocznie na jedzenie bio wydaje ok. 36 zł, a średnia europejska to 346 zł – wynika z raportu „Żywność ekologiczna w Polsce” przygotowanego przez Koalicję na rzecz BIO we współpracy z NielsenIQ.

Rocznie Polacy na żywność ekologiczną wydają łącznie 1,36 mld zł, czyli zaledwie 0,5% kwoty przeznaczanej na jedzenie. W Niemczech taka sprzedaż osiąga niemal 55 mld zł.

Zdaniem ekspertów Farmy Świętokrzyskiej (certyfikowane ekologiczne gospodarstwo rolne, a jednocześnie jedna z największych polskich firm oferujących ekologiczne warzywa, owoce oraz przetwory), by zwiększać udział żywności bio w Polsce potrzebna jest lepsza współpraca podmiotów zaangażowanych w ten rynek.

– Zwiększanie udziału żywności ekologicznej wymaga współpracy i zaangażowania różnych instytucji, firm i osób, które mają wpływ na rynek. Od rolników, przez przetwórców, sieci sprzedaży po polityków. W krajach, w których poziom upraw i sprzedaży żywności bio jest wysoki, cele i działania wspierające ich realizację są wyznaczane wspólnie. Na rozwoju rynku produktów bio zyskać może wiele gałęzi gospodarki, ale i tak najważniejszym efektem, na którym zależy każdemu, jest świadome i zdrowe społeczeństwo– mówi Łukasz Gębka, Prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Wśród największych europejskich rynków żywności ekologicznej wyróżniają się przede wszystkim Niemcy i Francja, w których sprzedaż takich produktów przekracza 50 mld zł. Kolejni są Włosi, którzy na certyfikowane produkty wydają ponad 16 mld zł, a następnie Szwajcaria, Wielka Brytania, Szwecja i Hiszpania.

Polska odbiega od średniej unijnej także jeżeli chodzi o udział gruntów przeznaczanych pod rolnictwo ekologiczne. W całej Europie zajmują one 8,1% powierzchni, natomiast w naszym kraju ten odsetek oscyluje wokół 3,5%. Najwięcej takich upraw w całej powierzchni rolnej mają Austria (26,1%), Estonia (22,3%) i Szwecja (20,4%). Poniżej 20%, ale wciąż wysoko w klasyfikacji są Szwajcaria, Czechy, Włochy, Łotwa i Finlandia.