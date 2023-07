Piwo z pradawnego jęczmienia czarnego – efekt współpracy naukowców Politechniki Bydgoskiej i polskiego browaru

Piwo z pradawnego jęczmienia czarnego pod nazwą Hooded Black Barley Pils z AleBrowar jest efektem współpracy z Politechniką Bydgoską, która przez ponad 40 lat pracowała nad odtworzeniem pierwotnych, starożytnych gatunków jęczmienia.

Ekologiczne, niepasteryzowane i niefiltrowane piwo Hooded Black Barley Pils powstało m.in. dzięki wieloletniej pracy naukowców z Politechniki Bydgoskiej, którzy pod kierownictwem prof. Małgorzaty Szczepanek odtworzyli prastare odmiany jęczmienia, w tym czarny jęczmień kapturkowy. Jego uprawą zajęła się z kolei Spółdzielnia Produktów Rolnictwa Ekologicznego „Dolina Mogilnicy”. Stąd była już droga do browaru AleBrowar.

– Jęczmień należy do gatunków najwcześniej udomowionych przez człowieka. We współcześnie uprawianych odmianach jęczmienia składniki odżywcze powoli zanikają bądź są w małych stężeniach. Z kolei pradawne odmiany, uprawiane dodatkowo metodą ekologiczną, mają tych składników dużo. Przekłada się to na właściwości warzonego na bazie słodu z czarnego jęczmienia piwa. Moim celem jest produkcja piwa o wyjątkowych wartościach odżywczych i sensorycznych. Poza smakiem, wyróżnikiem naszych piw ekologicznych będą witaminy, białka, sole mineralne, fitosterole i polifenole pozyskane ze słodu czy ksantohumol – antyoksydant pozyskiwany z chmielu, o potencjale antyoksydacyjnym kilkakrotnie silniejszym od witaminy C – mówi Arkadiusz Wenta, współzałożyciel AleBrowaru i pomysłodawca marki organicznej.

Piwo będzie dostępne w specjalistycznych hurtowniach i sklepach zajmujących się sprzedażą produktów z certyfikatem ekologicznym. Pod nowym brandem dostępne są także napoje bezalkoholowe, w tym kilka rodzajów kombuchy. Niedługo na rynku pojawią się też dodatkowo m.in. organiczne lemoniady chmielowe w różnych smakach.