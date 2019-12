Nowa oferta odmian IGP Polska

Sympozjum Zimowe w Tykocinie 5 grudnia otworzył Franz Beutl – Prezes IG Pflanzenzucht prezentacją pt. „Jakie korzyści przynosi hodowla roślin na rynku polskim”. Przedstawił firmę IG Pflanzenzucht założoną w Bawarii w 1927 r. oraz IGP Polska podkreślając, że jej aktywna działalność na polskim rynku prowadzona jest od 5 lat.

Spółka IGP Polska wywodzi się z pierwszej niemieckiej spółdzielni hodowców roślin uprawnych I.G. Pflanzenzucht. Obecnym celem jest sprzedaż nie tylko na rynku niemieckim, ale także na międzynarodowym. IGP Pflanzenzucht koncentruje się na hodowli roślin uprawnych w stacjach hodowlanych na terenie Niemiec, Austrii, Francji, Polski i posiada silną pozycję w hodowli zbóż. Przedstawiciele firmy zaprezentowali rolnikom na sympozjum swoje nowe i sprawdzone odmiany kukurydzy, zbóż, soi i dyni oleistej na 2020 rok.

Grzegorz Gutowski z IGP Polska przedstawił wyniki plonowania w tym sezonie z trzech lokalizacji w regionie Polski północno-wschodniej odmian kukurydzy na ziarno. Oto niektóre z nich:

– Straduny (Warmińsko-mazurskie) – najwyżej plonowała odmiana Hardware (FAO 260) – 11,38 tony suchego ziarna z hektara, odm. na ziarno i kiszonkę;

– Ryboły (Podlasie) – najwyżej plonowała również odmiana Hardware (FAO 260) – 11,11 t/ha suchego ziarna;

– Franckowa Buda (Podlasie) – najlepiej plonowała odmiana Codeos (FAO 240) – 11,5 t suchego ziarna, odm. na ziarno i kiszonkę.

Reasumując, w zależności od grupy wczesności najwyżej plonowały: w grupie średniopóźnej Hardware – 11,60 t/ha, ze średniowczesnych odmian Codeos – 11,34 t/ha, a z wczesnych Baychaka (FAO 220) – 10,76 t/ha.

IGP to nie tylko odmiany ziarnowe, ale także kiszonkowe

Oficjalny rekord Polski w plonie ogólnym świeżej masy kukurydzy na polu produkcyjnym z imponującym wynikiem 78,08 t/ha ustanowiła odmiana Codizouk (FAO 270) w gospodarstwie Andrzeja Trzeciaka (podlaskie).

Z kolei konkurs ,,Zmierz się z kukurydzą IGP’’, wygrał Paweł Szablanowski (powiat wysokomazowiecki). Wysokość zmierzonej kukurydzy również odmiany Codizouk uprawianej przez Pana Pawła wyniosła 4,5 m.

Skąd się biorą takie rezultaty ?

– Naszą przewagą w stosunku do konkurencyjnych hodowli czy globalnych koncernów chemiczno-nasiennych jest to, że mamy dostęp do 8 niezależnych programów hodowlanych kukurydzy….. Korzystamy tutaj z konkurencji wewnętrznej między tymi ośmioma programami hodowlanymi i wybieramy z nich najnowszą genetykę, jaką są nam w stanie dostarczyć – powiedział Krzysztof Piłat, Kierownik Regionu Polska i Kraje Bałtyckie.

– Jak już wspomniałem o naszej selekcji wewnętrznej, to należałoby również powiedzieć, że prowadzimy ją także w Polsce w 3 stacjach COBORU zgodnie z metodyką COBORU. Najbliżej, dzięki uprzejmości SDOO w Krzyżewie, w Chrząstowie w kujawsko-pomorskim i w Przybyszowie na Dolnym Śląsku. To daje nam pełny przekrój gleb i warunków klimatycznych Polski – kontynuował Krzysztof Piłat. – Jeśli chodzi o naszą ofertę kukurydzy i nowości które mamy, to przygotowaliśmy dla Państwa 4 nowe odmiany.

IG201705 – to ród w trakcie badań rejestrowych. W tym roku w rejonie Podlasia osiągnął bardzo wysokie wyniki w plonowaniu. Cechuje się bardzo dobrymi wschodami, bardzo dużymi plonami ziarna, jak na swoją grupę wczesności (FAO 220). Jest szczególnie zalecana w północnej części kraju.

Trumpf (FAO 230) jest odmianą o wysokich roślinach osiągającą wysokość nawet ponad 3,5 m. Bardzo dobre, powyżej wzorca wyniki COBORU i PZPK w plonie suchej i świeżej masy potwierdzają jej przydatność na kiszonkę. Wynik urzędowy suchego ziarna to prawie 13 ton. Jest odmianą wczesną do uprawy na ziarno i kiszonkę.

Hardware (FAO 260) – została zarejestrowana przez COBORU w lutym 2019 r. i jest najwyżej plonującą w dwuleciu badań rejestrowych, skrajnych pod względem warunków pogodowych. Uzyskała najwyższy średni plon suchego ziarna do 17,81 t/ha w badaniach rejestrowych. Cechuje ją bardzo dobra korelacja wilgotności do uzyskanego plonu.

Kokuna (FAO 250) – w tym roku uzyskała imponujące 110,1% wzorca , co daje ponad 1 tonę i 170 kg suchego ziarna z hektara więcej będąc najwyżej plonującą odmianą ziarnową w grupie średniowczesnej. Cechą charakterystyczną są gigantyczne kolby z cienką osadką i bardzo wysoką MTZ. Kolba może wytworzyć do 22-24 rzędów ziaren. W tym roku w SDOO w Krzyżewie dała plon 16,21 t suchego ziarna.

W dalszej części spotkania Alexandre Neves z firmy hodowlanej Codisem France, która współpracuje z IGP Polska, przedstawił swoją ofertę 3 odmian kukurydzy.

Codizouk (FAO 260 -270) – odmiana stabilna we wszystkich najważniejszych cechach takich jak: wigor, tolerancja na wyleganie oraz stay green. Jest tolerancyjna na wszystkie najważniejsze patogeny. Roślina wysoka, wysoko plonująca o bardzo dobrej jakości kiszonki dla zwierząt.

Coditime (FAO 230 – 220) – można ją uprawiać na ziarno i na kiszonkę, rośliny wysokie, cechujące się bardzo dobrym wigorem początkowym, odpornością na wyleganie i bardzo dobrym stay green. W badaniach europejskich jest jedną z najlepszych odmian na rynku pod względem zawartości suchej masy. Wysoko plonuje zarówno na ziarno jak i na kiszonkę. Rośliny wyróżnia ciemnozielony kolor.

Codigip (FAO 260) – odmiana zdecydowanie ukierunkowana do uprawy na ziarno. Duże zaziarnienie kolby, nawet 35 ziaren w rzędzie. Ciężkie i grube ziarno. Bardzo dobry stay green. Wigor początkowy średni, ale bardzo wysoka odporność na wyleganie. Odmiana zdrowa. Bardzo dobrze sprawdza się na słabych glebach i w warunkach suszy.

Nowe odmiany zbóż

Nowością jest jęczmień ozimy Melia (6-cio rzędowy) zarejestrowany przez COBORU w 2019 roku. W 3-letnim okresie badań odmiana plonowała wyżej niż odmiany wzorcowe zarówno na poziomie agrotechniki a1 jak i a2. Wysoka zimotrwałość (COBORU) 5 umożliwia jej uprawę również na wschód od Wisły.

Vivaldi – pszenżyto ozime krótkosłome będzie dostępne dla rolników w stopniu kwalifikacyjnym C1 już od jesieni 2020. Odmianę cechuje wysoki plon nasion i wybitna zdrowotność, w tym wysoka odporność na fuzariozę kłosów. W badaniach rejestrowych COBORU odmiana Vivaldi plonowała znacznie powyżej wzorca.

Pszenica ozima Foxx to pierwsza odmiana jakościowa (A) oścista zarejestrowana w Niemczech. Plonuje na poziomie odmian jakościowych bezostnych. W trakcie 3-letniego procesu rejestracyjnego plonowała na poziomie intensywnym 9,83 t/ha suchego ziarna.

Kolejną odmiana klasyczną pszenicy ozimej wysokowydajnej w ofercie będzie odmiana Pep, która charakteryzuje się wysoką stabilnością plonowania w latach.

Dla zainteresowanych w ofercie IGP Polska dostępna jest soja GL Melanie. Aktualnie rekomendowana do uprawy w 9 województwach i polecana również do uprawy ekologicznej (dostępny materiał siewny z certyfikatem ekologicznym).

Ciekawostką w ofercie są 3 odmiany dyni oleistej bezłupinowej.

Autor: Wojciech Suwara