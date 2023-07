Kolejny rolnik przygnieciony traktorem. Tragedia na Kielecczyźnie

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 10 lipca w nocy w miejscowości Psary – Stara Wieś w gminie Bodzentyn. Traktorzysta zginął pod własnym traktorem.

Jak informują strażacy z Kielc, na polnej drodze ciągnik rolniczy marki Ursus C360P z podpiętym urządzeniem do przetrząsania siana przewrócił się i przygniótł kierującego nim mężczyznę. Wezwani na pomoc strażacy zabezpieczyli teren działań i przy użyciu sprzętu pneumatycznego i hydraulicznego uwolnili poszkodowanego spod maszyny, pomimo podjęcia próby reanimacji jego życia nie udało się jednak uratować.

– Czas lata to także wytężona praca na polach. Pamiętajmy: tylko należyta ostrożność i uwaga pozwoli bezpiecznie realizować zadania rolnicze. Rutyna, brak wyobraźni, a czasem zwykłe roztargnienie i zmęczenie są powodami realnych tragedii. Nie stwarzajmy takich sytuacji: do pracy ruszajmy w pełni sprawni i w miarę wypoczęci. Dbajmy o bezpieczeństwo własne oraz osób pomagających w pracach. Tym bardziej, że często są to dzieci i młodzież nie zawsze obyci z maszynami rolniczymi i nie do końca zdający sobie z zagrożeń, jakie stanowią. Ważne jest także odpowiednie wyposażenie urządzeń: wszystkie osłony i zabezpieczenia są niezbędne i nie wolno ich demontować – zaapelowano na stronie KM PSP w Kielcach.